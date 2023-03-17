17/03/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 48 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 17/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 17/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 17/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 17/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 17/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 09/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 09/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 09/03/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,247TakipçilerTakip Et107AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 62 Halil Karapaşaoğlu, Aziz Şah ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor58:32 61 Aykut Bektaşoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor59:47 60 Halil Paşa ve Murat Kanatlı yeni yayınlanan kitaplarla yakın tarihte yaşananları değerlendiriyor01:03:14 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin