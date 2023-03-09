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Uzun lafın kısası
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60 Halil Paşa ve Murat Kanatlı yeni yayınlanan kitaplarla yakın tarihte yaşananları değerlendiriyor
01:03:14
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59 Themos Demetriou, Bektaş Göze ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
49:25
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58 Alpay Durduran ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
47:14

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