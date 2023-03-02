02/03/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 40 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/03/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,245TakipçilerTakip Et106AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 57 Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor59:29 56 Hüseyin Yalyalı, İsmet Özgüren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor59:44 55 Halil Karapaşaoğlu, Aziz Şah ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor59:00 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin