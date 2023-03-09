Kılıçdaroğlu’nun adaylığı Türkiye’deki Ortaçağ karanlığı için yakılan bir mum olmalıdır – Nidai Mesutoğlu

Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı sancılı bir doğum oldu. Bunun en büyük sebebi İyi Parti başkanı Meral Akşener ve onun akıl hocalarıdır. Özellikle MHP kökenli akıl hocaları geçmişten gelen CHP düşmanlığı sebebiyle ortak aday konusunda Kılıçdaroğlu’nu engellemeye çalıştılar. Başarır gibi oldularsa da sağ duyu hakim geldi ve isteklerine ulaşamadılar.

Kıbrıs’ın kuzeyinde çözüm bekleyen bizler için bu süreç bir umut olur mu?

Bu soruya verilecek yanıt beklentilerinize bağlıdır. Eğer Kılıçdaroğlu’nun seçilmesiyle Kıbrıs Sorununun çözüleceğini umarsak bu büyük bir yanılgı olur. Türkiye ‘de Kıbrıs’ta toplumların uzlaşıp bir çözüme ulaşmasını isteyen siyasi parti sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Hele altılı masa dedikleri ittifakta bu konuda hiç bir parti başkanı yok.

Bunun dışında Türkiye’nin içinde bulunduğu tek adam rejiminden kurtulması, demokrasi ve insan haklarının geliştirilmesi, özgürlüklerin artırılması için beklentileri oluşması doğaldır.

Bunun yansımaları olarak Kıbrıs’ın kuzeyinde de AKP ve Erdoğan rejiminin etkisi kırılacaktır. Türkiye’de yolsuzluk rüşvet kara para ile mücadelenin olumlu yansımalarını burada da hissedebileceğiz.

Türkiye’de yaratılmak istenen Sünni İslam rejiminin etkileri, eğitimde bilimsellikten uzak, dini düşüncelerle geliştirilen eğitim sisteminin yansımalarından kurtulup laik devletin yapısının daha da bozulmasını engelleyebileceğiz.

Kılıçdaroğlu’nun seçilmesiyle Türkiye dünya devletlerine olumlu mesajlar verecektir. Bunun sonucunda uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin kaybettiği itibar değişecek ve güven tazeleyeceklerdir. Ekonomide güven oluşacak, piyasalar rahatlayacak, dövizin yükselmesi zaman içinde durdurulacak ve sabit bir seviyeye çekilecektir.

Başta da yazdığım gibi çözüm konusunda pek heveslenmemek gerekir. Buna rağmen buradaki sol literatürü ezberleyen kişiler kadar da karamsar olmak gerekmez. Elbette yapılanların bir devrim olduğu söylenemez. Zaten bunu da kimse iddia etmiyor. Sadece Türkiye’nin kurtuluş savaşıyla başlattığı demokratik devrimlerinin devam etmesi için önündeki engeller kaldırılacak. Bu da çağdaş bir Türkiye’nin yaratılması böylece İslamcı bir rejimin yerleşmesini engelleyecektir.

Başta Suriye olmak üzere Komşularla olan sorunların çözülmesi Ortadoğu’da istikrarın sağlanması için umutlar yeşerecektir.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı Türkiye üzerindeki karanlığın aydınlanması için bir mumdur. Bu ışık ne kadar güçlenirse aydınlık o kadar artacak. Umut ederim Türkiye halkları derin bir nefes alıp daha aydınlık günlere ulaşmak için gerekeni yapacaklardır.