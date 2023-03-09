09/03/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 40 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 09/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 09/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 09/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 09/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 03/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/03/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/03/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,245TakipçilerTakip Et106AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 60 Halil Paşa ve Murat Kanatlı yeni yayınlanan kitaplarla yakın tarihte yaşananları değerlendiriyor01:03:14 59 Themos Demetriou, Bektaş Göze ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor49:25 58 Alpay Durduran ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor47:14 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin