Ercan Havaalanında neler oldu, oluyor, olacak?!

Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Yüksek Mahkemenin Ercan Havaalanı konusunda aldığı kararı değerlendirdi. Açıklamanın tamamı şöyle:

Terminal Yapı ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin 2016 yılında açtığı davaları geçen gün karara bağlayan Yüksek İdare Mahkemesi (YİM), Bakanlar Kurulu’nun Taşyapı şirketine verdiği özel inşaat yapma iznini iptal etti.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki duruma dair kitaplar dolusu ifadeleri yukardaki cümle özet olarak anlatmaktadır.

Ercan Havaalanı Kıbrıs’ın kuzeyindeki ilk özelleştirme idi, hem süresinde bitmedi (ancak her siyasi partiden oluşan bugüne kadarki hükümetler sözleşmenin uzatılmasını iptal etmedi, edemedi) hem de her dönem farklı birçok imtiyazlar sağlandı, birçok vergi ve diğer konularda aflar çıkarıldı. Neden? Taşyapı şirketinin AKP ve Tayyip Erdoğan’a yakınlığını konuşmadan bu soruya yanıt bulabilir miyiz?

Bunun yanında özelleştirme sürecinde ihalede olan önemli şartlardan biri yeni havaalanının inşaa etmeye yetkili ve yetkin bir müteahhit tarafından yapılması idi… Taş Yapı bu özelliklere haiz olmadığı için Terminal Yapı ile ihaleye başvurabildi. Terminal Yapı ve Taş Yapı ihaleyi kazanınca yerli ortak Kaner’ler ile birlikte yeni bir şirket olan T&T kuruldu. Ancak bu sürecin devamında Bakanlar Kurulu, özel karar alarak ihaleye tek başına girme hakkı bile olmayan bir şirkete, Taş Yapı’ya yeni Ercan Havaalanı binasını yapma yetkisi verdi.

Bu kamuoyunun yeni öğrendiği bilgi değildir. Terminal Yapı ve Ticaret A.Ş adına bu kez Yönetim Kurulu Başkanı Alp Delimollaoğlu’nun 2017 yılında yaptığı açıklamada “Ercan ihalesi tek başına Taşyapı’ya verilemezdi çünkü havalimanı yapım ve işletim ehliyeti Terminal Yapı’ya aittir. Bu ehliyet Taşyapı’da yoktur” demişti… Aynı açıklamada “hiçbir havaalanı yapım tecrübesi olmayan Taşyapı Şirketi, 2015 tarihinde Başsavcılığın olumsuz görüşüne rağmen, bugün Bakanlar Kurulundan almış olduğu izin ile tek başına bu işi yapmaya çalışmaktadır. Taşyapı ve Emrullah Turanlı, Terminal Yapı’nın sahip olduğu havaalanı iş bitirme karnesini ve ehliyetini istismar ederek T&T’nin ve Kamunun menfaatleri yerine Taşyapı’nın menfaatlerini öne çıkarmaktadır. Anılan sebeplerden dolayı Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde birden fazla dava ikame edilmiştir” da demişti, işte açılan davalardan bir sonuçlandı… Bu açıklama bilinmesine rağmen 2017’den itibaren hiçbir hükümet adı geçen Bakanlar Kurulu kararını iptal etmedi, edemedi? Neden?

YKP, ortada olanın bir özelleştirme değil, peşkeş çekme olduğunu ilk günden haykırmış, açıklamalar yapmıştı ancak açıklamalarımız yine görmezden gelindi. İhale şartlarına göre yetkin olmayan bir şirkete Bakanlar Kurulu karar alarak özel izin ile havaalanı yaptırıldığı açıktır, o zaman YKP olarak yeniden soralım, neyin karşılığı olarak bu izin verildi? Neden? 2017 yılındaki tüm bu açıklamalara ve mahkeme süreçlerine rağmen, bugüne kadar görev yapan farklı siyasi partilerden oluşmuş değişik Bakanlar Kurulları neden bu özel izni iptal etmedi, edemedi?

Hatırlayalım, denetleme tartışmasında bizzat Taşyapı direktörünün Tahsin Ertuğruloğlu ile ilgili iddiaları vardı, sonra üstleri örtüldü, bu durumda bu açıklamalar ve iddialar buzdağının görünen ucu olmuş olmuyor mu?

Mahkeme süreçleri devam ederken ve karar aşamasında olunduğu bilinmesine rağmen son dönemde gündeme gelen yeni vergi indirimi basit bir tesadüf olarak mı yorumlanmalı?

Mahkeme sürecinin karar aşamasına girdiği koşullarda yeni terminal binasında özel bir havayolu şirketine tanıtım etkinliği yapılması da mı tesadüf?

Yeni Kıbrıs Partisi yeni Ercan konusunda yeni gelişmeler üzerine polisi, 2017’den bugüne görev yapan tüm Bakanlar Kurulu üyelerini ama özellikle Başbakanları ve Ulaştırma Bakanlarını olası menfaat sağlayarak görevlerini kötüye kullanıp tek başına ihaleye girmeye bile yetkin olmayan bir şirkete özel izin vererek ve/veya uzatarak ve/veya iptal etmeyerek suç işlemiş olabileceği şüphesi ile soruşturma açmak göreve davet ederiz.

Yeni Kıbrıs Partisi, Yüksek Mahkemeyi ve Sayıştayı siyasi partiler yasası çerçevesinde tüm siyasi partilerin gelir ve giderlerini denetlemelerinden dolayı, T&T ve/veya ortakları, özellikle Taşyapı ve/veya Kaner’ler grubunu şirketlerinin ve/veya ilgili kişilerinin siyasi partilere yaptıkları tüm mali katkıları açıklamaya davet eder…