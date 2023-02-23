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Uzun lafın kısası
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55 Halil Karapaşaoğlu, Aziz Şah ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:00
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54 Kemal Güçveren, Nidai Mesutoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:57
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53 Alpay Durduran ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
51:13

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