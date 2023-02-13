13/02/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 65 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 13/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 13/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 13/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 13/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 13/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 11/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 11/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 11/02/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,235TakipçilerTakip Et104AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 55 Halil Karapaşaoğlu, Aziz Şah ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor59:00 54 Kemal Güçveren, Nidai Mesutoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor59:57 53 Alpay Durduran ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor51:13 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin