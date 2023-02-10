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Uzun lafın kısası
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52 Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatür ile gündemi konuşuyor
59:23
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51 Halil Paşa, Nikolaos Stelya ve Murat Kanatlı yakın tarihte yaşananları değerlendiriyor
01:05:27
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50 Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
58:47

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin