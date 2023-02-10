10/02/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 37 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 10/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 10/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 10/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 10/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 10/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 10/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 10/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 10/02/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,236TakipçilerTakip Et103AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 52 Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatür ile gündemi konuşuyor59:23 51 Halil Paşa, Nikolaos Stelya ve Murat Kanatlı yakın tarihte yaşananları değerlendiriyor01:05:27 50 Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor58:47 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin