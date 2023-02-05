05/02/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 65 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 05/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 05/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 05/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 05/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 05/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 30/01/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 30/01/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 30/01/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,233TakipçilerTakip Et101AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 50 Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor58:47 49 Hüseyin Yalyalı, İsmet Özgüren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor59:19 48 Emir Taşçıoğlu ve Murat Kanatlı ekoloji ve siyasal alandaki gelişmeleri konuşuyor01:01:13 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin