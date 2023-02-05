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Uzun lafın kısası
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50 Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
58:47
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49 Hüseyin Yalyalı, İsmet Özgüren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:19
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48 Emir Taşçıoğlu ve Murat Kanatlı ekoloji ve siyasal alandaki gelişmeleri konuşuyor
01:01:13

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