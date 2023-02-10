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 Kıbrıs’ın iki yanındaki 11 siyasi parti ortak açıklama yayınladı

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yeniçağ haber
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Deprem faciasıyla Türkiye’de yaşanan insani trajedi ve özellikle Kıbrıs’tan çocuklar da dahil olmak üzere enkaz altında binlerce yaşam ciddi tehlike altındayken, bu ortak açıklamayı imzalayan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk siyasi partiler olarak bizler:

 

Hayatları tehlikede olan insanların kurtarılmasına yardımcı olmak hedefiyle İki Toplumlu İnsani Konular Teknik Komitesi aracılığıyla Türkiye’ye iki toplumlu ortak bir kurtarma ekibinin acilen gönderilmesi için iki toplumun liderlerine çağrıda bulunuyoruz.

Böylesi ilham ve sonuç verici bir hareket, Kıbrıs’tan çocukların hayatlaruyla ilgili bu kritik anda iki toplumun yaşama geçirebileceği en iyi Güven Arttırıcı Tedbir olacaktır.

 

İmzalayan Partiler (Alfabetik Sırayla):

AKEL (Emekçi Halkın İlerici Partisi)

BKP (Birleşik Kıbrıs Partisi)

CTP (Cumhuriyet Türk Partisi)

DİPA (Demokratik Cephe)

DİSİ (Demokratik Seferberlik)

EDİ (Birleşik Demokratlar)

HP (Halkın Partisi)

KOSP (Çevreciler Hareketi–Yurttaşlar İşbirliği)

KSP (Kıbrıs Sosyalist Partisi)

TDP (Toplumcu Demokrasi Partisi)

YKP (Yeni Kıbrıs Partisi)

 

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