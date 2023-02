Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platformu, Akkuyu nükleer santral planlarını sonlandırması için çağrı yaptı

Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platformu, tüm siyasi partileri, bilim ve çevre örgütleri ile sivil toplumu çabalarını birleştirerek, Akkuyu nükleer santral planlarını sonlandırması için baskı yapmaya çağırdı.

Ortak basın açıklamasının tamamı şöyle:

Binlerce insanı öldüren, yüzlerce binayı enkaza çeviren, şehir ve köyleri yerle bir eden korkunç depremin ardından Türkiye ve Suriye’de yaşanan son trajedi, 2023 yılı Ekim ayına kadar faaliyete geçmesi beklenen Akkuyu Nükleer Santralinin tüm bölge için yüksek risk taşıdığının altını çiziyor. Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platformu, Kıbrıs’ın dört bir yanından üyeleriyle uzun yıllardır Kıbrıslıların nükleer santral konusunda farkındalığını artırmak için çaba sarf ederek, büyük bir deprem olasılığına ve Akkuyu’daki hasarların etkisine vurgu yapmaktadır.

Avrupa Komisyonu, 2021 Türkiye Komisyonu Raporuna ilişkin Raporunda1 (madde 4) “…Türk Hükümetine, Akkuyu nükleer santraline ilişkin planlarını durdurması ve Akkuyu nükleer santraliyle ilgili başka gelişmeler hakkında komşu ülkelerin hükümetleri ile istişare etmesi çağrısını yineler. Şiddetli depremlerin olabileceği bir bölgede yer alacak olan Akkuyu projesi, sadece Türkiye için değil, tüm Akdeniz bölgesi için büyük bir tehdit oluşturacaktır;…”

O zamandan beri, Komisyonun görüşlerinin dikkate alındığına dair hiçbir kanıt yoktur; Bu son trajediden sonra Rosatom’un yani inşaat şirketinin bir sözcüsünün fabrikaya herhangi bir zarar görülmediği söylemesi şaşırtıcıdır.

Bu oldukça yanıltıcıdır. Fukuşima’da (11 Mart 2011) nükleer santrali yok edenin deprem değil, ardından gelen tsunami ve bunun sonuçlarının güç kaynağını ve dolayısıyla soğutma sistemini kesintiye uğrattığını unutmamalıyız.

Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platformu, tüm siyasi partileri, bilim ve çevre örgütlerini ve sivil toplumu çabalarını birleştirmeye ve Türk hükümetine Akkuyu nükleer santral planlarını sonlandırması için baskı yapmaya çağırıyor.

