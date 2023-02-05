Çin kuşatma harekatı – Özkan Yıkıcı

Dünya ısınan Pasefik eksenine yoğunlaşma sürecinde. Çini kuşatma harekatı iyice su yüzüne çıktı. Hem kurulan itifaklar, yapılan askeri tatbikatlar ve Tayvan üzerinden Çin kışkırtmaları iyice yoğunlaştı. Belli ki bu gidişat devam ederse, planlanan Asya Pasefik stratejik krizi de gündeme oturacak. ABD en son olarak Filipinler halkının karşı çıkmasına karşın ülkede iki üst kurması, bunları Çine yakın bölgelerde oluşu de bu son hamleyle artık konunun dikate alınmasını dayatıyor. Ayrıca, Japonya ile tam da Çine yakın yörelerdeki askeri tatbikat da suların ısınmasını artırmaktadır. Ama ülkemiz hala bu konuda hiç de ilgi duyma noktasında deyildir. Bir de eklemeden olmaz, balaon krizi sonrası Çin gelecek ABD ziyaretçisinin gelişini erteledi. Krizle tırmanma oynanırken resmi ziyaret olmasının sakıncasının işaretiydi bu yapılan.****

Asya Pasifikte sular ısınıyor. Obama dönemindeki askeri siyasal stratejinin merkezinin Asya pasafik kaydırmasının sorunlar krizlerinin haberlerini almaya başladık. Önce bölgesel itifaklara girişildi. ABD, Japonya, Avusturalya, Yeni Zelanda, Güney Koreyi kapzayan ortak itifaklar kuruldu. İngiltere ise Hindistan ve Avusturalya birliktelğini ABD Merkezli kurdu. Bu resmen Çini kuşatma hareketiydi. Devamında Tayvan üzerinden kriz denemeleri başladı. En son ABD temsilciler meclisi yetkilisi tüm itirazlara karşın Tayvanı ziyaret yaptı. Bir anlamda çelişkinin Çin üzerinden hızlandığı mesajları peşpeşe verildi. Özellikle doksanlardaki temel strateji Çini kuşatma planı resmen son dönemde giderak artıyor.

İlgili gelişmelerin elbet salt bölgede deyil, dünyada etkileri olacağı da kesin. Çinin genişleme ile ABD kuşatma planı birlikte yürüyor. Ortadoğuda da yaşanıyor. Fakat, hala K. Kıbrısta bu konuda pek haber veya yorum yapılmıyor. Arada birileri de konuşur gibi yapınca da alakasız ezberlerle bize “uzmanlık satışı” yapmanın ötesine gifdemiyor. Halbuki hem de uluslararası sorun diye söyletilen Kıbrıs konulara yakınen ilgi göstermesi önemlidir. Gösterilmez se yanılma ve kandırılma ortamı da oldukça hazır halde beklemeye devam edecektir.

Hatırlayın ayni mesajları Ukrayna ve öteki yakın ülkelerde hep yazdım. Olayların nasıl tırmandığı ve özellikle Batı Emperyalist bloğun müdahalelerini sıraladım. Sıralarken de bunun sıçrama tehlikelerle dolu oluşunu anlatmaya uğraştım. Özellikle Ukrayna krizindeki savaşa dönüşme ihtimalini hep öne çıkardım. Bir de bizi direk ilendiren hususu da ekliyordum: “Kıbrısta da hep uluslararası anlaşmalar deniliyor. Ukraynada da Minsk anlaşmasına rağmen bizeat ABD ve Almanya ile faşist Zelenski bozarak savaşı tırmandırdılar. Sonra da Rusya müdahale yaptı” dedim. Bunlar hep yaşandı.

Şimdi de ayni plan zaten doksanlarınn başından beri konuşulan plana da uygun Çin Kuşatmasına doğru kayıyoruz. Obama zamanında <Ortadoğujdan askerlerini Pasefik kaydırma taktiğini uygulamaya koydu. Bölgesel güçlere dayanma dönemine geçtiydi. Bunalr kısa dönemimizin yaşananlarıdır.

Kısaca, son balon krizi ve Japponya ABD askeri tatbikatlarıyla resmen Çin oyunu tırmanıyor. Çin Rusyaya göre daha soğuk kanlı. Diplomasiyi uzun vadeli ve daha dikkatli ele alır. Ama, işler ta dibine dek geldi. Şimdi ABD resmen kışkırtıyor. Tayvanı da anlaşmaya ve söz vermesine rağmen tersinden sürece atıyor “tıpkı Ukrayna ve doğu Avrupa ülkelerinde tüm batının yaptığı gibi”. Çinin dikatliği ve ABD başta olmak üzere müttefiklerinin ateşle üstlerine gitme hamleleri böyle devam ederse, arada kıvılcım tehlikesini de yaratmaya aday haline gelecektir. Kocaman medya gümdem belirleme gücüyle de sanki Çinin yaratığı imajıyla tüm aygıtlarla da saldırıya geçilecek. Şimdilik tüm Asya bölge ülkeleri ABD yanında durmuyor. Hindistan oldukça önemli durumdadır. Rusya ise Ukraynada yıprandı. Ama Çin birçok devletlerle ilişkilerini gelişletiyor. Bakalım bu batı emperyalist tetik çekme hareketleri nerelere dek gidecek.