Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

1- Tatar “BM güvenlik konseyinin kararını kabul etmiyoruz”

a) BM bize karışamaz, biz TRNC forever iz,

b) Tahsin geçen sene de BM ye haddini bildirdiydi,

c) Biz türki cumhuriyetlerin kararlarına bakarız,

d) BM nin bizim Türk Devletlerine gözlemci üye olduğumuzun farkında değil,

e) BM yi Tahsinin dediği gibi forevere sokmayacağız.

2- Kadın örgütleri “ Kıbrısta yobaz istemiyoruz”

a) Ortalık yobaz doldu,

b) Müftü yobazlık peşinde,

c) Biz laik bir toplumuz,

d) Biz nasıl hareket edeceğimizi bilen bir toplumun kadınlarıyız,

e) Müftü gitsin kendi memleketinde konuşsun,

3- Erhurman “ Seçimlerden bıktık usandık lafı, öyle iyiyiz şikayetimiz yok demektir”

a) UBP seçimden korkuyor,

b) Biz erken seçim istiyoruz,

c) Biz seçimlerden bıkmadık usanmadık,

d) UBP bizden korkmaya başladı,

e) Biz bu gidişten şikayetçiyiz, öyle iyiyiz.

4- ÜstEl “ Kadın cinayetleri ile ilgili etkin mücadele vereceğiz”

a) Kadın cinayetlerine meyilli olanları ülkeye sokmayacağız,

b) Müftünün kadınlara ne yapmaları gerektiğini söylemesini engelleyeceğiz,

c) Bu konuda AKP nin aldığı tedbirleri biz de uygulayacağız,

d) Bu konuda bir şey söylememiz gerekirdi onun için konuştum,

e) Etkin önlem, kadınların dışarıya çıkmamaları şeklinde olacaktır.

5- ÜstEl “ Elbirliği ile eğitimi ileriye taşıyacağız”

a) Hep beraber eğitimde dinin egemen olmasını gerçekleştireceğiz,

b) Hep birlikte demek istediğim AKP ile birlikte,

c) Eğitimde dindar ve kindar nesil yetiştirme dönemi,

d) Eğitimiin bu hali ile çok geride kaldık,

e) Hep beraber eğitimin ruhuna da el-fatiha.

6- Tatar “ Türk islam kültürüne sahip çıkılmalı”

a) Kıbrıslı türkler yeterince türk ve islam kültürüne sahip değil,

b) Müftü Kıbrıslılara islamı anlatmak için atandı,

c) Hem Türk hem islam olunmalı,

d) Demek istediğim AKP tipi Türk-islam sentezi,

e) Hem Türk hem islam kültürü modern çağın gereğidir.

7- Elektrik kurumu “ Yakıt sıkıntısı ve arıza yok “

a) Arıza yok kesintiler allahın işi,

b) Arıza ve yakıt sıkıntısı yok , kesintileri keyfimizden yapıyoruzi

c) Kesintiler geçmişi hatırlamanız içindir,

d) Kesintileri bilerek yapıyoruz belki ayaklanırsınız,

e) Bu kesintiler de önemli bir projenin parçasıdır.

8- Elsen “ Kesintiler devam edecek”

a) Elektrik kurumuna inanmayın yakıt yok,

b) Elektrik kurumu iflas etti,

c) Kurumu peşkeş çekmektedirler,

d) Kesintiler hem arızadan hem yakıt yokluğundan,

e) Hava şartlarından dolayı elektrikler kesiliyor.