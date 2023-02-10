BİZİM GAVEHANE

Merhaba dedik. Biliyorum merak ediyorsunuz bizim gavehanede ne var ne yok ama bu ara bu elektrik belası ile uğraşıyorum. Gideyim bakalım bizim ihtiyar ne alemde. Daha ortalık karanlk ama zaten her zaman karanlık ya .. Derken dayandım gavehanenin kapısına. Tak tak…

Alo Arif dayı.. Gaveci güzeli nerdesin?

Ma ben nerdeyim yoksa sen mallim, ne aran ne soran, ölsek kimse da bulamaycak bizi,

Aç kapuyu aç da dongdum,

Dongdun ma sen genç adam?

Soğuk gar soğuğu dayı , amman aç kapuyu,

Hade geç bakalım, sanki burada ayarkondişin var da gızacan,

Ohh burası gene eyi dayı, benim ev da buz gibi,

Ee noldu da buz gibi, yakman ayarkondişinı?

Hıh hani alaktrik da yakacayık onu ya da bunu,

Napang o zaman, nasıl gızan gece,

Gocagariden galma bir pattaniya var sarılırım ona,

Yok ben eyiyim buraşda bak yatağın altına saman godum yatarım hamam ,

Gördün ne hallere düşürdüler memleketi bu gudumsuzlar,

Daha dur bakalım neler getirecekler başımıza,

Neysa Yakında gablo ile alaktrik getiriyollar bize türkiyadan gurtdulacayık bu garannıklardan,

Kim demiş ma bunnar inanma, memleketin garannığı sadece alaktrikden deyil ki, her yer garannık oğlum her yer,

O şarkıdaki gibi diyon, hani Bülent Ersoy söyler.

Ha ha tam da o şarkıdaki gibi evlat,

Başka ne var ne yok Arif dayı, düşünmen gaçan giden geldiğin yere tekrar,

Ma nere gidecem bu yaşdan sora, biz artık buraya mahkumuk,

Hade yapman böyün gavemi,

Onuttum evlat hade yapayım da beraber içelim

Derken Rumda işleyen İbo daldı içeri:

“Selam aleyküm millet” der demez bizim ihtiyar parladı ve patladı,

Hoşt.. ne biçim selam sen bilmen bu gavede nasıl selam vereceğini,

Bundan sonra alış Arif dayı, besmele da çekecen gonuşmaya başlayınca,

Başga, başga derding?

Yok derdim benim, alışmaya uğraşırım bize dayatılanlara,

Sana ne dayattılar, giden Uruma kapan yiroları gelin güzel güzel yen bu tarafda,

Napalım madem bizi devletimiz adam olamadı da biz da aha böyle durumlara düşdük,

Araya girme ihtiyacı duydum:

İbo sen devleimizden bahseden ama hangisinden,

Hah tam geldin yolundan şindi,

Hangisinden ağnat bakalım,

Arif dayı garışdı lafa:

Gollifa devleti oluyor galiba adı,

Ya Fuat amca yeni ad dakdı bize, Artdık adımız Gıbrıs Türk devletiymiş,

Ma kaçıncı ad.. Her beş on senede ad değişdirirk,

Biz değişdirmeyik dayı, onnar layık görüller bize bu dları,

Onnar yani Türkiya,

Ha ha onnar ne isdersa o olur ya,

Ee bizimkiler napar buraşda,

Bizimkiler şükran çekeller ve hemen gabulleniller,

Bir on sene da bununla oyallar bizi, ne deng,

Araya gireyim ben da dedim:

Bak İbo, böyün senin tarafda seçim var, sen rey gullanman,

Gullanacam mallim, gidecem birazdan,

Nasıl görün durumu, o en faşist gazanır deller,

Bimem ben AKEL in adayına verecem,

Bakalım berki o gazanır, da bizimkileri sıkışdırır,

Bizimkiler şindi Gıbrıs Türk Devleti ile meşguldullar sıkıştırsa türkiya sıkışdırır ancak onnarı,

Ben düşünürüm biling, bu ad değişdirme işi başımıza bela açacak,

Arif dayı oturduğu yerden :

Ne belası mallim, zaten bizim başımız hep belada deyil*

Orası öyle da bu daha böyük bela,

Yok mallim yok.. gündüz sokağa çıkaman, yolda yürüyemen, ortdalık pislikden geçilmez

Doğru diyon ihdiyar,

Ne ihdiyarı mallim, ihdiyar sensin,bu yaşda hala teslim olmadım,

Onun için kapandın bunun içine da çıkman dışarı,

Çıkmam görmeyim genneri çıkmam,

Eyi öyle olsun.. hade İbo sen urum tarafına ben da eve..

Evde napacan.. Alektrik yok bişey yok.

Napacam pattaniyaya sarılacam ta gelsin alaktrik,

Diyerek evin yolunu tuttuk. Birkaç gün sonra tekrar görüşmek üzere arif dayıya da dikkat et , kenar kenar diyerek çıktım gavehaneden.