Yüklendikçe yüklenilen Ukrayna – Özkan Yıkıcı

Sanılmasın ki Ukraynada savaş yavaşladı. Konuşulmamaasına karşın işler oldukça daha fazla tırmanarak karışıyor. Ukrayna savaşı sürdükçe de krizler de peşpeşe gelmeye devam edilecektir. İşin kötüsü, olay normalleştirildi. Artık milyonlarca insanın göçü veya katledilişi, savaşın içeleştirdiği başta Avrupa faşizmi artık gündelik siyasetin de nerede ise gerisine doğru kayıyor. Artık Ukrayna savaşıyla yaşamayı ve önemsememe derecesine gelmeye alıştık. Anormal gelmiyor. Rusya karşıtlığı normalleşmenin de ötesine geldi. Ukrayna krizi ile Türkiye siyasal denklem de artıj dilde yok. Oysa Ukrayna savaşı kısgacında Rusyanın Erdoğana direk destek verme gerçeği de yaşanıyor. Bunların toplamında Ukrayna savaşı sürmekte ve yükler de yüklendikçe ağırlık iyice artmaktadır.

****

Ukrayna savaşı sürüyor. Brakalım iç savaş koşularını veya bildik denklemde devamını, yeni yükler de eklenmektedir. Örneğini vermeden olamaz: sosyaldemokratların klasik Birinci Paylaşım tutuma gelmesi acı gerçeğini de yeniden yaşıyoruz. Birçok Avrupadaki sosyaldemokrat hükümetler adeta aABD ekseninde sıralanması yetmezmiş gibi askeri yardımları da artırdığı görülüyor. Savaşın kontrolü veya ateşkes ile nefes alma şartları dahi konuşulmayan iklime gelindi. Uzun dönemli savaş ile Rusyanın yenilmesi veya parçalanması stratejisi artık resmen ve cepren yürürlüktwe. Öyle yürüklülükte ki resmen silah kaydırmalar en üst aşamaya gelindi. Biraz dinenme eylimindeki Alman Leopar tankları dahi Ukraynaya gidiyor. Daha da tehlikelisi, Almanya krizi hafifletme veya görüşmelere yönlendirme yerine, tankları gönderme pazarlığını resmen ABD tanklarının da gönderilmesiyle yapmasıdır. Böylelikle Almanya ve ABD tankları Ukrayna yolunda. Hen de AB devletlerinin de bazen istemeseler de eleştirdikleri faşist Polonya devletinin resmen katgılarıyla.

Bu haber dahi Ukrayna savaşının salt Ukrayna Rusya denkleminde dyeil de ABD ve AB içerikli deyişik savaş kurallarıyla yürütüldüğünü biza anlatmaktadır. Faşist Zelenski de öylesine şımardı ki açıkça silah ve asker veya paramiliter güçler isteme pazarlığı elini yükseltmesine neden oluyor. Tabi ki Rusyanın karşıt hamleleri de oldukça sınırlı kalıyor. Bedelini ise zengin enerji ödeyerek, sabotajlara yanıt ve kim yaptı diyemeyecek, sermayenin silaha ve savaşa kaymasıyla ödeyen en başta Avrupa halkları ödüyor. Eflasyon, enerji pahalılığı ve faşizmin içeleşerek güçlenmesi Avrupayı banbaşka bir dünyaya doğru kaydırıyor. Rusya ise eldeki hegemonya alanlarını kaybetme noktasına getirilmeye uğraşılıyor. Son Laçin krizi veya Ortadoğu ohyunlarında Rusyanın Ukrayna ağırlığının fırsatına yöneliktir. Yine de en rahat ABD. Hem silah sanayi tıkır tıkır işliyor hem de kar kara katlınıp artıyor. ABD halkı da ölüm haberi almadığı ve savaşın uzakta olması nedeniyle fazla endişe edecek düşünceye gelemez.

Ukrayna savaşı sürüyor. Yükü artıkça artıyor. Şimdi ABD ve Alman moderin tankları da geliyor. İngiltere deyişik istihbarat oyunlarla resmen provaksasyon oyunu oynuyor. Komşular şimdilik pek endişeli deyil. Hele Polonya resmen yakayı kurtardı. Polonya diktatörüne AB eleştiri yapmayı unutu. Kadın hakları falan masa altına konuldu. Ukrayna krizi öncesinde eleştirilen Polonya rejimi şimdi Ukraynada kulanılan önemli müttefik olarak Ukraynaya silahların gönderildiği merkez haline geldi. Ama Ukrayna savaşı sürüyor. Ukraynalılar enerji sıkıntısı çekiyor. Füzeler havada uçuşuyor. Asromatik savaş taktikleri oynanıyor. Ama biteceği yok. Zelenski Kırımı dahi alacağını söylüyor. Batılı belirli siyasal çevreler Ukrayna savaşıyla umdukları Rusya kartını kazanacak şekilde oynuyor. Daha ileri gidenler, Ukraynanın kısa zaman içinde israilin önüne geçeceğini dahi tahmin ediyor. Savaşın yıkımı ile yeni teknolojik silahlar peşpeşe sahaya sürülüyor. Uydular, istihbaratçılar ve teknolojik yeni “harikalar” Ukraynada deneniyor. Yeni silah pazarı şimdiden açıldı. Avrupanın birçok ülkesi faşizmi tehlikeden sığınılacak kültüre taşıdı. Hepsinin yükü Ukrayna. Avrasya strateji sonucu hesaplanan eli y8llık hedeflerin Karadeniz ayağı Ukraynada yer bulmaya çalışıyor. Onun için, Ukrayna unutulmasın. Şu yanlışla da kandırmaca kültürü yapmayalım: “Ukraynanın kadınları çok güzel. Fırsatdan gelecek kadın işdahlı sohbetler de nedenli sorusunun gelinen noktasıdır.

Kısaca, Ukrayna savaşı sürüor. Öyle sürüyor ki daha ölümcü silahlar buraya akıyor. Aktıkça da düşmanlıklar artırılıyor korkular paranoyalaştırılıp ceplere inen paralara doğru evriliyor. Emperyalist stratejinin yarınının ayağı olarak bu savaş elbet bize dilenen dersleri vermesi umjduyla.