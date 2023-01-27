27/01/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 44 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/01/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/01/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/01/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/01/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/01/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/01/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/01/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/01/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,234TakipçilerTakip Et98AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 47 Alpay Durduran ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor36:19 46 Halil Karapaşaoğlu, Aziz Şah ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor56:43 45 Aykut Bektaşoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor58:24 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin