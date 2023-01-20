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Uzun lafın kısası
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"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
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43 Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatür ile gündemi konuşuyor
57:34
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42 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor
58:56
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41. Halil Paşa ve Murat Kanatlı yeni yayınlanan kitaplarla yakın tarihte yaşananları değerlendiriyor
58:56

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin