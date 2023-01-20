20/01/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 41 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 20/01/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 20/01/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 20/01/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 20/01/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 20/01/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 20/01/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 13/01/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 13/01/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,233TakipçilerTakip Et92AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 43 Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatür ile gündemi konuşuyor57:34 42 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor58:56 41. Halil Paşa ve Murat Kanatlı yeni yayınlanan kitaplarla yakın tarihte yaşananları değerlendiriyor58:56 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin