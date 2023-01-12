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Uzun lafın kısası
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40 Halil Karapaşaoğlu ve Murat Kanatlı sosyal, kültürel ve siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:46
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39 Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
39:59
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38 Halil Paşa ve Murat Kanatlı yeni yayınlanan kitaplarla yakın tarihte yaşananları değerlendiriyor
01:01:05

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"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin