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Soruşturma açacaklarmış! – Nidai Mesutoğlu

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Nidai Mesutoğlu
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Atanmış Başbakanın atanmış Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet ÜNSAL’ın İslam dininin hadislerine dayanarak kadınlara yönelik yaptığı bir konuşma gündem olmuştu. Kimisi :” Gerçek İslam bu değil” diyerek kimisi de kadınları aşağıladığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Kulluk etmeyi İslam inancı adına onaylayan bir grup kadın ise destekledi. Hayvanlar bile erkek eşlerine rızası olmadan çiftleşme onayı vermezken dini emir diye boyun eğmeyi kabul eden kadınların 21. Yüzyılda olması çok düşündürücü değil mi?

Ortak talep Türkiye’de Erdoğan rejimi tarafından atanmış ve görev yüklenmiş bu kişinin başbakan tarafından görevden alınması talebiydi. Oysa görevden alma yetkisi yasaya göre başbakanda olsa bile kazın ayağı öyle değil. Kim atadıysa görevden de o alabilir. Yani KKTC hükümeti görevden alabilecek güçte değil. Bu kan ayaklılardan yetkilerini kullanmalarını beklemek ölü gözünden yaş ummaktır.

Her zaman olduğu gibi tüm toplumsal tepkilere karşı uyguladığı taktiği kullandı. Yine kandırıldık. Yapılan resmi açıklamalarda:” Soruşturma açıyoruz” dediler. Bir kez daha inandırıldık. Her gün soruyorlar.: “Soruşturma açıldı mı?”

En net cevabı Tarım Bakanı Dursun Oğuz verdi: “Bakanlar Kurulu’nun Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın yaptığı konuşmalarla ilgili soruşturma başlatma kararı olmadı”

Buna şaşıranlar olabilir. Olayları at gözlüğüyle değil de geçmişten günümüze objektif bir yaklaşımla sorgulayanlar buradaki kukla hükümetin hele hele Erdoğan’ın onayı ile atanan bir görevliyi görevden alma iradesinin olmadığını görür ve bilir.

Bu olay bir kez daha göstermiştir ki KKTC diye bir devlet yoktur. Gerçekte devletmiş gibi görünen ve Ankara’da Erdoğan rejimi tarafından yönetilen kukla bir yapı vardır.

Erdoğan bu yapıyı kendi istekleri doğrultusunda dün de kullandı bugün de kullanıyor. Kıbrıslılar akıllarını başlarına toplamazlarsa gelecekte de kullanacak.

Muhalefet tüm olumsuzlukların kaynağını Atanmış Üstel hükümeti olarak görmeye devam ederse biz kaybetmeye devam edeceğiz. En son kaybımız ise ortak vatanımız olacaktır.

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