Aykut Bektaşoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin diğer videolar -->bu memleket bizim 23/01/2023 Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 35 kişi tarafından okundu bu memleket bizim Halil Karapaşaoğlu, Aziz Şah ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor YKP - 23/01/2023 0 bu memleket bizim Kemal Güçveren, Nidai Mesutoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor YKP - 23/01/2023 0 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,233TakipçilerTakip Et98AboneAbone Ol Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası 27/01/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası 27/01/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası 27/01/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası 27/01/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası 27/01/2023 Devamını Göster 22 Ocak Barbarlığını Unutmadık! YKP'nin açıklamaları 23/01/2023 Sünni İslam dayatması tek başına laiklik sorunu değil, istirdat projesinin bir... manşet 13/01/2023 YKP’nin 15. Kurultayı 25 Şubat’ta! manşet 12/01/2023 Devamını Göster