Sarayönü’nde “cihad” bayrağı ile Dr. Küçük’ü anmak – Aziz Şah

Türkiye’de olduğu gibi Kıbrıs’ın işgal bölgesindeki tarikat-cemaat örgütlenmeleri de şehrin çeperlerinden merkezine akıyor. Dün belli başlı semtlerde örgütlenen tarikatlar bugün holdingleştiler, plazalarda ve bakanlık bürokrasilerinde yerlerini aldılar…

Kıbrıs’ta da önce “cihad” bayrağını Karpaz’da açtılar, sonra da Mağusa’nın ortasında!

Türkiye’de çeyrek asırda geçtikleri yolu, Kıbrıs’ta birkaç senede aştılar…

Mağusa’daki “cihad” pankartına bakarken aklıma Dr. Küçük’ün Demirkıran’la olan hikâyesi geldi…

Meyhanesine her gittiğimde Kemal Demirkıran’a tekrar tekrar anlattırırdım. Demirkıran Doktor Küçük’ün korumasıydı. Sarayönü’nde mitingde Küçük konuşurken Demirkıran ağacın üstünde konuşmayı dinler:

-“Türkiye gelecek” der Doktor.

Demirkıran,

-“Gelmeyecek” diye karşılık verir Doktor’a…

Bunun üstüne Doktor bir daha “gelecek” der. Demirkıran da bir daha “gelmeyecek” diye bağırır…

Sonunda Doktor patlar, “gelecek be ibne, gelecek” der Demirkıran’a.

Doktor ve Denktaş canını yedi Türkiye’yi buraya getirmek için. Getirdiler de…

Demirkıran’la Dr. Küçük’ün bu atışmayı yaptığı Sarayönü’nde cihad bayrağı açılmasına çok kalmadı.

Özel Harp Dairesi için Atatürkçülük, saf Türkçülük, İslamcılık, Türk-İslam sentezi gibi çeşitli silahlar vardır. Atatürkçüleri-Türkçüleri kullandılar Kıbrıs’ta, sıra İslamcılara ve Türk-İslam sentezcilere geldi.

22 Ocak 2018 linçinden sonra defalarca yazdım. Biz 22 Ocak günü Avrupa-Afrika gazetesinin binasında taşlarla linç edilirken “Kıbrıs Türk’tür Türk kalacak” sloganı hiç atılmadı, linç sırasına Türkçü sloganlar yükselmedi, bozkurt ve rabia işareti yaparak tekbir getiriyorlardı “Allahuekber” diyerek. Sabah gerçekleşen linçin gecesinde Ülkü Ocakları gazeteye doğru yürüyüşe geçtiğinde duyduk “Kıbrıs Türk’tür Türk kalacak” sloganını. Bu önemli mi? Siyaseti “el yordamı” ile yapmayanlar, olaylara tarihsel bütünlük içinde bilimsel bir çerçeveden bakanlar bu ideolojik ayrımın önemini fark eder. Ancak 5 senedir 22 Ocak linçini “Kıbrıslı Türk solu” halının altına süpürdüğü için bizden başka bunları yazıp tartışan olmadı.

22 Ocak 2018’de Avrupa-Afrika gazetesi “Allahuekber” nidalarıyla recmedildi, 2018 Ağustos’unda Karpaz’ın tenha bir sahilinde “cihad” bayrağı açıldı. 2023 Ocak’ında da Mağusa’nın göbeğinde Namık Kemal Meydanı’nda “cihad” pankartı açıldı.

Karpaz’da ve Namık Kemal Meydanı’nda aynı parolalar açıldı. Karpaz’da Milli Görüş Hareketi ile Anadolu Gençlik Derneği, Mağusa’da ise SEVKAD. Örgütler farklı, parolalar aynı, tabelalara çok takılmayı o yüzden… “Cihad”, “ilim”, “iman” flamaları açan Milli Görüş Hareketi Almanya’da Türk işçilere Afganistan cihadına katılma çağrıları yaparak “mücahit” toplayan bir gelenektir…

Burada, kontrgerilla tarihi ve teorisini araştıran Suat Parlar’ı anmakta fayda var. Özel Harp Dairesi’nin stratejisinin “Türkiye’de Nutuk, yurtdışındaki işçilere Kuran” olduğunu aktarır Parlar “Kontrgerilla Kıskacında Türkiye” kitabında.

31 Ağustos 2018’de “Detay Kıbrıs” Karpaz’daki “cihad” etkinliğini “Kıbrıs’tan vazgeçmek İslam coğrafyası için felaket olur!” ara başlığıyla verir. Şöyle der:

Girne’de düzenlenen ESKAD Üniversiteler Divanı ve Eğitim Programı’nda konuşan Genel Başkanımız Salih Turhan Bey önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde Kıbrıs üzerine oynanan oyunlara dikkat çeken Salih Turhan Bey, “Suriye’ye girdik. Musul’u da alacağız derken Kıbrıs’ı veremeyiz. Kıbrıs, Hazreti Osman döneminde düzenlenen seferde şehit olan Efendimizin halası Ümmü Haram, Kıbrıs’ta, Larnaka’da metfundur. Kıbrıs’tan Türkiye’nin vazgeçmesi tüm İslam coğrafyasının felaketi olur” dedi.

1996’dan beridir ESKAD var Kıbrıs’ın işgal bölgesinde. Surlariçi’nde iki tarihi bina EVKAF tarafından ESKAD’a verildiğinde 2019 Ocak’ında Avrupa-Afrika gazetesinde “SURLARİÇİ YOBAZLARA TESLİM” diye manşete çekmiştik. Siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de haberi “Avrupa-Afrika” yaptığı için görmezden gelmişti. İyi ki bu defa, biz yapmadık haberi de Özgür Gazete yaptı!

“Esas Kıbrıs fatihi Ecevit değil, Erbakan’dır” diyerek Karpaz’dan aldılar “cihad” bayrağını Namık Kemal Meydanı’na geldiler…

Gelecek sefere, Dr. Küçük’ün Demirkıran’a “Türkiye gelecek be ibne gelecek” dediği Sarayönü’nde açacaklar “cihad” bayrağını. Başardılar, Denktaş ve Doktor Türkiye’yi getirdiler…

(16 Ocak 2023 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)