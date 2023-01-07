Karpaz’dan Sarayönü’ne “cihad” bayrağı – Aziz Şah

2008’de CTP’nin “başbakan”ı Ferdi Sabit Soyer “Yeşil Kuşak”ın kindar ve dindar nesiller yetiştirme projesine nasıl çanak tuttuklarını şöyle anlatıyordu:

-“Kuran kurslarının resmi olarak açılmasına izin verdik. Niye mi? Türkiye’den gelen işçiler kayıtdışı çalışıyordu. Biz onları kayıt altına aldık, onlar da ailelerini getirdiler. Kıbrıs Türkü’nün ibadetini evde yapma geleneği vardır ama Anadolu’dan gelenin dini talebi, ihtiyacı farklı. Türkiye’den gelen işçilerin taleplerine, kendi metotlarımızla cevap vermeliyiz ki, tatlı muhabbet ortamı olsun, kimse kendini dışlanmış hissetmesin. Kendi yöntemiyle talebini karşılamak için de arayışa girmesin”…

Ne diyor Ferdi Sabit Soyer?

-Kayıt dışı nüfusu kayıt altına aldık, o zaman da dini ihtiyaçları ortaya çıktı, o yüzden Kuran kurslarını serbest bıraktık…

Ferdi efendinin “tatlı muhabbet ortamı” dediği Namık Kemal Meydanı’nda cihad pankartı açan tarikatlardır.

Zeki Beşiktepeli senelerce CTP’nin Annan Planı’ndan sonraki 3 senede 54.000 kişiye vatandaşlık verdiğini anlattı durdu. Ferdi Sabit Soyer’in itiraf ettiği tam da budur:

-“Türkiye’den gelen işçiler kayıtdışı çalışıyordu. Biz onları kayıt altına aldık, onlar da ailelerini getirdiler”…

Zeki Beşiktepeli şöyle diyordu:

-“Muhaceret Yasası’nda yaptıkları değişiklerle 2005-2008 döneminde 54 bin kişiye vatandaşlık veren bu zihniyetti…”

Tarikatlar nasıl gelmiş Kıbrıs’ın kuzeyine anladınız mı?

Din nüfustan çıkar. Siz nüfusla ilgilenmiyor olabilirsiniz ama nüfus sizinle ilgilenecektir…

Türkiye “Kıbrıslı Türk toplumu”nu İslamlaştırmıyor. Türkiye sistematik olarak göç ettirdiği Kıbrıslıların yerine sistematik olarak yerleştirdiği nüfusu İslamlaştırıyor. Tarikat-cemaat sorunu zaten bir Kıbrıs sorunu değildir, Türkiye sorunudur. Türkiyeli yerleşimcilere vatandaşlık vererek Türkiye’nin sorunlarına vatandaşlık verdiniz. Bu noktada en büyük kırılma noktası da 54.000 yerleşimciye bir kalemde C. Türk Partisi’nin vatandaşlık vermesidir!

C. Türk Partisi’nin yerleşimci nüfusun ihtiyacıdır diye savunduğu Kuran kursları ve açtığı imam hatip okulu Hala Sultan’dan sonra bir de Din İşleri Yasası’nda değişiklik yaptılar. Mustafa Akıncı’nın Silihtar’da ikamet ettiği sıralar Din İşleri Yasası’nın altına yerleştirilen bir madde ile Eğitim Bakanlığı’ndan izin alınmadan Kuran kursu düzenlemenin önü açıldı.

Şimdi bağırıyorlar anayasaya aykırıymış tarikat faaliyetleri diye. Ne anayasası, ne yasası… Silah kimdeyse “anayasa”yı o yazar ve uygular. KTFD anayasasını da KKTC anayasasını da TC’nin sömürgeci profesörleri hazırladı. TC’nin hazırlattığı “anayasa” ile TC’nin Kıbrıs’ın işgal bölgesine yerleştirdiği tarikatları mı kovacaksınız?

-Kışkış cinler kışkış, yallah cinler yallah!

Mahkememiz polise tarikatlarla ilgili talimat verse, TC Genelkurmayı’na bağlı Polis Genel Müdürlüğü kimi dinler?

Ne çabuk unuttunuz, 2021’de Anayasa Mahkemesi’nin aldığı “devletin gözetimi ve denetimi olmadan Din İşleri Dairesi’nde Hafızlık-Kuran kursu yapılamayacağı”, ancak “Eğitim Bakanlığı’nın izni ile kurs düzenlenebileceği” yönündeki karara karşı bizzat Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Mahkememizi hedefine koydu…

2017’de Akıncı Silihtar’da otururken Din İşleri Değişiklik Yasası önüne geldi. Yasayı Akıncı’nın önüne gönderen komitede UBP, DP ve CTP vardı. Akıncı’nın sarayda oturduğu süre zarfında KTÖS’ün Akıncı’yı protesto ettiği tek olaydır bu…

Akıncı yasayı Anayasa Mahkemesi’ne göndermek yerine onaylayan UBP, CTP ve DP’nin önüne koydu. Sorun 2021 yılında faşist Devlet Bahçeli’nin deyişi ile “çıbanbaşı” olarak karşımıza çıktı!

2018’de CTP-TDP-DP-HP hükümeti tarikatlara örtü olan “inanç turizmi”ni gündeme getirdi. Tarikat mensupları “inanç turisti” oldu. 2021’de UBP-DP-YDP de bunu tamamına erdirerek, dergâha gelen yabancı uyruklulara oturma izni vermeyi “inanç turizmi” kapsamına aldı. Tüzük Bakanlar Kurulu’ndan geçti.

22 Ocak 2018’de Avrupa-Afrika gazetesi “Allahuekber” nidalarıyla recmedildi, 2018 Ağustos’unda Karpaz’da “cihad” bayrağı açıldı. 2023 Ocak’ında da Mağusa’nın göbeğinde “cihad” pankartı açıldı.

Durun daha, Sarayönü’nde “cihad” bayrağı çekilecek göndere!

Din nüfustan çıkar. Siz nüfusla ilgilenmeseniz de nüfus sizinle ilgilenecektir…

(7 Ocak 2023 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)