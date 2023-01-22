KAPAT : Bir 22 Ocak Yazısı – Tacan Reynar

Şiddetin öfkesinden ceplerinde boş ilaç kutusu olanlar bile onları fırlatmışlar, T şeklinde demir boru ve bir başka demir cisim…

Mahkeme: Muhtelif ebatta taşlar ve cisimler Emare 3 olarak kaydedilir.

Savcılık gazete içinden toplanan taşları ve muhtelif ebatta cisimleri beyan ediyor mahkemeye,

Beş sene sonra düne bakınca, bir göstericinin “Afrika Gazetesini Kapatın” yazılı pankartını hatırladım, fotoğraflardan.

Ne duruyorsunuz?

Zâlimin nefret yağmuruna tutulmuş bu binanın içindeki insanların sözlerini kapatmaya cüret ettiniz siz,

Ben de diyorum ki damını bile koruyamadığınız meclisinizi kapatın ilk.

Sonra hiçbir işe yaramayan bakanlıklarınızı,

Emir kulu bakanlarınızın başlarını kapatın,

sarıp sarmalayın onları kuş tüyü demokrasinizle,

Aile, namus, cihad için de kapatın tüm devlet dairelerini, ama Maraş’ta kalan malları önce vakfedin, sonra şükredin, öyle kapatın o defteri de.

Yanına bol fetvalı yeni ahlak zabıtaları ekleyin bu kapatma işinin, olur da tam kapatamazsınız, birinin canı istemezse rızasız ilişkiye giresiniz diye.

Benden tavsiye,

Sonra kapılarınızı da kapatın, bin bir tane kilit takın üst üste yuvanızın, giden çocuklarınız bir daha dönmesin diye, sıkıca sarılın kilitlerinize.