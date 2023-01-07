İlgili devlete dikkat! Birleşik Arap Emirlikleri – Özkan Yıkıcı

Konu edilen ve dikati çekilen yer Birleşik Arap Emirlikleri. Öyle laf ola seçilen başlık deyildir. Son dönemde salt sermaye gücü veya enerji kaynaklarıyla deyil, politik hamlelrinden istihbarata varan birçok özellikle Ortadoğu coğrafyasında B.A.E devletinin adını sık sık duymaktayız. Son Suriye Türkiye ilişkilerinde de başta Arap basını önemli oyunculardan birinin de ayni ülke olduğu yorumları sıkça yapılmaktadır. Genelikle dünyayla alakamızın fon kapma ve gezme dışında sıfır oluşu, ilgili kayışları da hiç bilmeme yanılsamasına da düşmemizi kolayca düşündürür. Hele B.A.E. gibi lkeleri laf ve duyulanlalrla düşündükçe önemmli gelişmeleri de yakalamakta epey geri kalacağımız da kesin. Hele de bolca oyunun oynandığı Emperyalizmineşitsiz gelişim yasasının en çok görülmesi gereken Ortadoğudan söz ediyorsak, konunun devamlı izlenmesi ve deyişkenleri doğru kavramak oldukça önemlidir. Unutmayalım: Kıbrısın da Ortadoğuluk gerçekleri vardır. Ortadoğu projelerinden de direk etkilenmektedir.****

B.A.E ülkesinin son gelişmelerle ve tahmini etki alanlarını öncelikle Türkiyeleşme gerçeğimizle kısaca bir hatırlatalım. Çoğunuz bu genel kuralı dahi yapmadığınızdan da direk kesinlikle eminim. B.A.E. denilince ve yanına Türkiye konulunca, sadece son günlerin fırtınası bile çok yönlü incelemenin gerektiğini haykırır. Sedat Pekerin bu ülkede olduğunu, açıklamalarıyla Türkiyenin birçok kirli ilişkisini ve siyasal mafyalaşma uyumlaşmalarının olduğunu akla getirince, Pekerin de ilgili ülkede oluşu, siyasal önemli bir koşul oluşturdu. Üstelik pazarlıklarla Pekerin neleri açıklama ihtimalaeri direk iki ülke ilişkisini ilgilendirmenin ötesinde etkilerinin de olacağı kesin. Pekerin verilşip verilmemesi yanında daha neleri açıklayacağı beklentielri bu devleti oldukça öne çıkardı. İzin verip vermeyeceği veya yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağı ekseninden öteye geçilip birçok pazarlığı n yapıldığı kesin. Bu uygulama için de Türkiyenin nasıl U dönüşü yaptığı da akıldadır herhalde. B.A.E yetkilileri kısa zaman önce teöristlerin merkezi darbeyi finansman edenler diye net şekilde suçlanırken, şimdi Pekerin susturulması, Türkiyeye finansman akışının sağlanması adına nasıl normalleştiği sürece girdik. Elbet, dövizler gelirken, Peker susturulurken hala net şekilde bedelin neyle ön-dendiği açıklanmıyor. Tahminler yanında sızdırılan bilgiler de oldukça çarpıcıdır.

B.A.E hem pekeri susturma hem de finansman ihdiyacı için sıcak para aktarma tutumu siyasal ve ekonomik mutlaka karşılığı oldu. Hem de dün kendilerini hayinlikten teröristliğie suçlayan devleti, Libyada karşı karşıya gelinendurumlar da yanına eklenince, siyasal emirlerin prenslerin epey siyasal hamle yaptıkları ortada. Açtıkça Libya daha daileri gidildikçe başka Ortadoğu cepelerinde de Türkiyede tam d karşıt olunan öteki madalyon yüzü de gelince, hızla deyişim ile oluşan karmaşıklı ilişkilerde ağırlıklı nokta Türkiyenin Erdoğanın yeniden seçimia alma , iktidarını koruma açısından önemli olduğu da kesin. Buda B.A.E develtinin fırsatı kulanma diplomasisinde önemli kart oluşturuldu.

İsterseniz pek de yazılmayan başka bir gelişmeyi de buraya taşıyalım: geçenlerde daha Türkiye Suriye alakalı görüşme havada uçuşmadan önce B.A.E siyasal dışişleri kardeş bakanı Şama gidip konuyla alakalı konuştuğu dan anlaşıldı. Bununla Türkiye Şam ilişkilerinde bazı diplomatik hamle olduğu yorumları yaygındır. Salt Moskova ekseni deyil, ABD direk kendi işbirlikçişsi devleti de araya sokup diplomaside açıllımda kendi kartlarını masaya sürdüğü anlaşılmaktadır. Mesaj böyle.***

Olayı biraz daha geneleştirelim: B. A.E sal finansman Ortadoğu merkezileşme, enerji kaynaklı yöre deyildir. Ayrıca özellikle ABD ve İsrail ile yaklaştıkça, istihbarat ağının da güçlendirildiği kesin. İHA konusunda da önemli üretim yapmaktadır. Bunlar ülkenin İsrail ve ABD siyasal ekseniyle bölgede hamleler yapan ülke durumuna gelmesine yardımcı olundu. İsrail ile yakınlaşmas, peşinden destek ile ortak bölgesel politik ortaklıkların oluşmasıyla resmen bölgede diplomatik hamle yapan, finansman oyunlar oynayan, İHA araçlarıyla askeri güç gerektiğinde kulandırılan bir devlet oldu. Bu gelişmeler özellikle ABD cepesinde görülen türkiye çelişkilerinin de sarılmasına hızla başlandı. Üstelik Türkiye hem Pekerin susturulması, hem finansman kaynağına yani sıcak parayan ihdiyacı vardı. Bu yol da B.A.E den geçiyordu.

Kısa özetle, anladınız mı B.A.E neden dikat edilmedlidir?