Hüseyin Yalyalı, İsmet Özgüren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin diğer videolar -->bu memleket bizim 30/01/2023 Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 63 kişi tarafından okundu bu memleket bizim Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatür ile gündemi konuşuyor YKP - 10/02/2023 0 bu memleket bizim Halil Paşa, Nikolaos Stelya ve Murat Kanatlı yakın tarihte yaşananları değerlendiriyor YKP - 06/02/2023 0 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,237TakipçilerTakip Et103AboneAbone Ol Deprem tartışmaları ve Suriye gerçeği – Özkan Yıkıcı Özkan Yıkıcı 10/02/2023 Kıbrıs’ın iki yanındaki 11 siyasi parti ortak açıklama yayınladı yeniçağ haber 10/02/2023 Başımız sağolsun! manşet 10/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası 10/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası 10/02/2023 Devamını Göster Başımız sağolsun! manşet 10/02/2023 TC’nin dayatmalarına karşı KTMMOB’nin yanındayız! manşet 30/01/2023 22 Ocak Barbarlığını Unutmadık! YKP'nin açıklamaları 23/01/2023 Devamını Göster