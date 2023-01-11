Canavarın midesinde “Aile Çalıştayı”ndan tarikatlara döşenen yol – Aziz Şah

2022 Şubat’ında TC Aile Bakanlığı Kıbrıs’ın işgal bölgesinde bir Aile Çalıştayı yaptı…

Mağusa’da “cihad” pankartı açan TC Devleti destekli teşkilatlanma hakkında Özgür Gazete’nin yazdığı tarikat faaliyetlerinin fikri temelidir Aile Çalıştayı.

“Bugün Kıbrıs”ın yazdığı, Mağusa’da Polatpaşa Camisi’nde TC’den atanan yerleşimci Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın kadınlara verdiği kadınlık-cinsellik-aile dersinin fikri temelidir Aile Çalıştayı.

Aile Çalıştayı’nda ortaya “İslamcı sosyal hizmet anlayışı”nı attılar. Özgür Gazete’nin gündeme getirdiği tarikat faaliyetleri TC Devleti’nin “İslamcı sosyal hizmet anlayışı”dır. Yurt-barınma olanağı, gıda yardımı ve değerler eğitimi veriyorlar devletin çaresiz bıraktığı gençlere.

Son çeyrek asırda, Türkiye’de sosyal devletin tamamen tasfiye edilmesi ile devletin anayasal görevlerinin tarikatlara devredilmesidir “İslamcı sosyal hizmet anlayışı”… TC’nin işgali altında yaşadığımız için Türkiye’deki tarikat ağını Kıbrıs’a kusuyorlar.

-“Evliliğe nasıl başlanır ve evlilik nasıl sürdürülür konularına önem verip ailenin korunmasını düşünmek ve planlamak çok önemlidir” demişti Prof. Dr. Sibel Dinçyürek Aile Çalıştayı’nda…

Mağusa’da kadınlara ve kız çocuklarına yaptığı hitabette,

-“Bazıları evleniyor yıllar geçiyor hala çocuk yok, neden? Kedimiz var! Olur mu ya evlenmenin sebebi çoğalmak, üremek. Keyif yapın diye değil!”

-“İnsanlar çoğalmak için evlenir. Dolayısıyla bir kadın kocasının yatak davetine icabet etmek zorundadır. İhtiyacı karşılanacak”

-“Bir kadın evliliğin 10’uncu yılına kadar ne kadar değişirse o kadar. Bir daha değişmez. En tehlikeli dönem evliliğin ilk yıllarıdır” gibi laflar etti yerleşimci Din İşleri Başkanı…

Aile Çalıştayı’ndaki “Evliliğe nasıl başlanır ve evlilik nasıl sürdürülür konularına önem verip ailenin korunmasını düşünmek ve planlamak çok önemlidir” yaklaşımından ne farkı var yerleşimci Din İşleri Başkanı imamın söylediklerinin?

“İslami sosyal hizmet”i ve İslami değerler çerçevesinde ailenin nasıl olması gerektiğini anlattılar geçen sene Aile Çalıştayı’nda…

Barolar Birliği’mizin İnsan Hakları Komitesi bu çalıştaya katılarak işgal rejiminin siyasal İslamcı aile ve “sosyal hizmet” konseptine destek verdi. CTP-TDP-BY kökenli feminist avukatlar o salondaydı baro ve sivil toplumcu kimlikleriyle…

İşgal rejiminin İslamcı aile projesi sizin gibi “muhalifleri” de soğurarak kendisine meşruiyet alanı açtı.

Bu konuları parmağımın arkasına saklanmadan yazıp eleştirdiğim için arkamdan söylenmedik laf bırakmadılar. “Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi”, kadına ve LGBT’lere bakışı ortada olan ve tarikatlarla “işbirliği protokolleri” imzalayan TC Devleti’nin düzenlediği çalıştaya katıldı; sosyal medyada 3-5 bağımsız feminist eleştirdi bunu, basında da biz Avrupa-Afrika gazetesinde. Sonucunda da Barolar Birliği Başkanı sosyal medya hesabından, “Bundan sonra Barolar Birliği bir yere katılacağında önce size sorarız” diye dalgasını geçti. Egemenlerin eleştiriye yaklaşımından ne farkı var? İnsanlar bir tehdit görüyor ki eleştiriyor.

Toplumu temsil eden örgütler tabii ki eleştirilecek çünkü benim iki gözüm var, senin iki gözün var, başkalarının da ikişer gözü var. Başka açılardan görüp uyaranlarla dalga geçerseniz “çakma Tatarlar” olursunuz…

Türkiye’de son çeyrek asırda Diyanet, Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet hızlı bir dönüşüm geçirdi. Eğitim Şurâları’yla, aile politikasıyla, holdingleşen tarikatlarla, selefi dernekleşmesiyle… Böyle bir canavarlaşma ortadayken, siz kalkıp canavarın ağzına giriyorsunuz ve “Biz her platformda sözümüzü söyleriz” diyorsunuz!

İşte, ektiğinizi biçiyoruz…

Şaşırmayın!

TC Aile Bakanlığı’nın Kıbrıs’ın işgal bölgesinde yaptırdığı Aile Çalıştayı’nın kadına biçtiği rol çerçevesinde yaptı Mağusa’da yerleşimci Din İşleri Başkanı konuşmasını:

-“İnsanlar çoğalmak için evlenir. Dolayısıyla bir kadın kocasının yatak davetine icabet etmek zorundadır. İhtiyacı karşılanacak”!

İmamın sözlerine şaşıracağınıza, bu sözlerin kaynağı olan “Aile Çalıştayı”ndaki rolünüzle yüzleşin…

CTP “iyi niyet”le açtı Kuran kurslarını ve Hala Sultan İmam Hatibini, “Aile Çalıştay”ına katılanlar da “iyi niyet”le katıldı…

Bütün devlet aygıtlarını elinde tutan canavarın midesinde “iyi niyet”ten maraz doğdu!

(11 Ocak 2023 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)