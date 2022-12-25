Yerel seçimler hemen sonuçlanırken – Özkan Yıkıcı

Yerel seçimler gerçekleşti. Sonuçları da en azından seçilen belediye başkanların adı açıklandı. Kısa zaman içinde açıklanmasında, teknolojinin de erini teslim edelim. Öyle sonuçlar çıktı ki herkesi memnun edecek derecededir. Tabi şu gerçek de işlerine geldi. Seçim süreci sonlandı. Artık seçim sürecinde yaşananlar da hemen belekten sildirtiliyor. Onun için seçim dönemindeki olanlar ve söylenennler de geride braktırılıyor. Atmak serbes. Hele de kazanılan yeni yerler de olunca, kaybedilenlerin de önemi sorgulanmadan geçiştirilmeye adaydır. Öyle de oluyor. Sağolsun yandaş medyacılar da buna hemen hyorumlarıyla çanağı çoktan tutuyor. Hele de seçim dönemindeki müdahaleler akla getirilmeyecek önemli yaşananlardır. Son günlerde yaşananlar ve bazı yerlerde etkielri de fazla konuşturulmayacak düzeye geldi. Nede olsa sonuçlar özellikle iki partiyi memnun yaptı. UBP felaket yaşayacak dendi Gönyeli gibi başarılı CTP yerini aldı. CTP hepsini alacam derken Mağusayı hem de alicengiz oyunlarının oynandığı ilçeyi alması da onları da epey memnun edecek. Zaten yandaş kesimler sorgulama niyetinde olmayacakları kesin.

Bu seçim de bazı tekrar veya yeni olgularla yaşanıp geçti. Yolsuzluk yapmak, rüşvet dağıtmak, yalan söylemek, batırmak, teslim olup yandaşlama oynama, gibi ilkeler seçilmenize engel değildir. Aday olmanıza hiç konu edilmez. Bu defa Mariya gibi Maronit adayın da başına gelenler eklendi. Hatırladık Kuzeydeki azınlıkları ve polisten güvenceli temiz belgesi almasına rağmen Tahsinin “sakıncalı” demesiyle muhtar adayı olamayacağı. Anayasaya uymamayı Tatarla yeniden yaşadık. Seçimlerin yasalığı dahi sorgulanıyor. Anayasaya baş vurmadan yasa olmayan ilkelerle seçimi de gerçekleştirildi. Türkiye müdahalelerini, adadaki adayların tutumlarını artık yazmaya dahi koymama derecesinde normalleştirildi. Bunlar yaşandı ve konuşulmadı. Seçmede de çoğu yerde belirleyici dahi olmadı.***

Seçimler sonlandı. Artık sayısal rakamlar da açıklandı. Buna göre başarı başarısızlıklar sıralanacak. Bazı uydurma gerekçelerle de bahaneler kurgulatılacak. Birkaç gün sonra da unutulacak. Her şey yolunda devam edilecek. Seçimlerin iki ayak ilkesi de bilinmeden geçileek. Seçimlerin ilk ayağının iki önemli kuramı tartışılmaktan kaçınılacak. İşine gelen alınıp bitecek. Bu kuralın iki ayağı şunlar: sayısal sonuçlarla başarı başarısızlıklar ortaya konulacak. Nedenleri tartışılması önemlidir. İkinci ayak ise seçimlerin yorumlanması. Siyasal yorumlama önemlidir. Nedenleri, siyasal koşulların etkisi iyice deyerlendirme süzgecinden geçirilmesi gerekir.

İkinci ayak ise seçimlerden alınacak dersler le gelecek öngörüler oluşturulup hedefler konulacak. Örgütsel yapı yönlendirilirken, çalışmalar da şekillendirilecek. Kaybedilenlerin alınması veya seçimle yeni kazanımların da planlaması yapılacaktır. Bunlar önemlidir. Bizde sadece sayısal alma ile kaybetmeyi unuturma döngüsünde işler brakılıp yeniden normal hayata dönülecektir.

Seçim sürecinde partilerin örgütsel durumlarının zayıfladığı, siyasal yelpazelerinin iyice kısırlaştığı yeniden anlaşıldı. Bir yere bağımlılıkla bekleme takıntısı epey yayıldı. Aday seçimlerinde dahi antidemokratikm ilkeler işletildi. Bazı seçimlerin kaybedilesinde verilen sözler ve tutulmamasının da önemi olduğuna inanıyorum. İzlediğim her yerel yaşamınn elbet kendine has özellikler vardı. Fakat, genelinde Kıbrıs sorununun gerçekleri hep sırıtıyordu. Öyle ki oluşan bağımlılık ağı sonucu, seçim sonrası sorunların çözümü için gidilecek kapı hükümet değil de elçilik denmesi kadar normal çözüm noktasıolması sürpriz olmadı.

Ahalinin yerel beklentisi kadar, feodal ilişki veya fırsatla alma düşüncesinin kültürleşmesi nedeniyle oy vermede yerel hizmet yerine çıkar ve koltuk bağlarının da önemli rol aldığına da tanık olduk. Öyle olmasa onca zam, yalan, yolsuzluk ve teslim olup atamış haldeki UBP bu kadar adayı seçim kazanamazdı.

Kısaca yerel seçimler sonlandı. Herkes seçi sürecinde söyledikelrini çoktan unutmaya başladı. Hat da “kazanırlar, garanti” dediklerinin kaybetmesinin dahi konuşulması yok edildi. Sanki her denilen oldu havasında, kazananlarla memnuniyet ekseninde işler tamamlandı. Üstüne de demokrasi ve hoş görü konunca, tamamlanıyor. Ama, ne sömürgesel koşullar değişti nede Türkiye gerçeğinin azaldığına tanıkık. Hepsi tam aksi yola devam ediyor. Kıbrıs sorunu, K. Kıbrısın yasadışılıkla Türkiyeleşme süreci devam ediyor. Ama bize umutla mutluluk türküleri okunuyor. Oda bozuk akorla karmakarışık seslerle. Demek ki daha alınacak çok yol var.