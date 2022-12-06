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.YeniçağUzun lafın kısası
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36 Halil Paşa ve Murat Kanatlı yeni yayınlanan kitaplarla yakın tarihte yaşananları değerlendiriyor
01:00:57
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35 Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatür ile gündemi konuşuyor
47:57
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34 Kemal Güçveren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:27

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