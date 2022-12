Herkes memnun gibi! – Özkan Yıkıcı

Yerel seçimler sonlandı. Aradan sanki yıl geçmiş gibi değil. Bir gün oldu. Fakat, çoktan seçim dönemi yaşananlar belek dışına itildi. Silinme ve yeniden dönüş çok kolay oldu. İki gün öncesi dahi yokmuşa çoktan takıldı. Çünkü, öyle sonuçlar çıktı ki teker teker baktığınızda şikâyetçi olacak elbet vardı. Fakat, genel sayısal taplo nefrede ise herkesi memnu eti. Başarısından çok beklenen yenilgilerin olmaması, karşıtın da önemli başarı elde edememesi sonucu oluşan tuhaf ama suni denge gibi gelen denklem oldu. Bu yüzden ötekinden çekinme veya mahvolma çöküşünde olmama herkesi memnun etti. Üstelik yenilgiler yanında özellikle bazı karşıtın önemli yerleşimlerin derebeylik liderliğinin alınması da tatmin olma veya moral bulamaya yetiyordu. CTP Mağusa ve Girne gibi önemli yerleşimleri alırken, son anda kaybedilen Omorfo gibi veya Gönyeli yenilgisinin de üstünü örtmeğe yetip artı. Brakın seçim dönemindeki söylenen en az 14 rakamını. UBP ise kendinin dahi yönetemeyip başka güçlerle ayakta durmaya çalışırken, çoğu yeri kaybetmeme sonucu çıkması onlar için yeterli “başarı” olmaya yetiyordu. Üstelik CTP elinden Gönyeli veya Mehmetciği de aldılar. Bir anlamda kayıp ile kazanan denklemi yanında karşıtın da beklenen yükselişi olmaması, hezimetlerin yaşanmaması sonucu, herkesi moral açıdan tatmin etmeğe yetip artı. Yenilgilerin sorgulanmasını da engeledi. Yalnız: özellikle Mağusa konusuna herkesin bir inceleme yapması bence önemlidir. Ben gayet iyi süreci bildiğim için bir zamanlar yaptığım uyarıyı da ekleyecem. Bu yardımcı olacak.

Hatırlarsımız: Türkiyede anayasa referandumu gerçekleştirildiğinde, K. Kıbrısta da nifusun yarısından fazlasının oy hakı vardı. Kulanılan oyda ise Türkiyenin aksine K. Kıbrısta hayır çıktı. Tüm siyasal güçlere ve özellikle de kendine demokrat diyen çevrelere, bu taplonun içsel faydalanışına da yararlı olacak şekilde incelemelerini önerdim. Tabi ki brakın incelemeği, konuşan dahi olmaması da işin tezatının rezaletidir. Oysa şimdi de bu koşul göz ardı edildiği için Mağusada UBP kaybetme durumunu doğru okunamayacağı, kazanma sarhoşluğu ile kendilerine biçip övüleceğine ne yazık tanık olmaktayım. Tekrar edecem: Mağusa konusunu doğru okuyun. Bir de zahmet olmazsa, Karpazda olanlarla birlikte sentez yaparsanız daha kolay kavrama etkilerini de kolay anlaşılacaktır.

Görüldüğü gibi

Belirtiğim şekilde seçimler bitince tüm yaşananlar unutuldu. Baskılar, manevralar hepsi sıfırlandı. Daha ileri gidilip, demokrasimizin övgüleriyle de bezendi. Sanki hiçbir kötü olay yaşanmamış, belirli kesimler bölgelerde dolaşmamış gibidir. Ülkenin saray makamcısı anayasaya rağmen gezip parti probaganda uygulaması gerçekleştirilmemişçesine demokrasimiz gayet güzel işledi.

Partiler bir yandan da memnun olmanın da ihdiyacındadır. Seçimler sürecindeki örgütsel zafiyetler, yapılan yanlışların basitleştirilmiş şekileri ile karşılaşmadan, eleştirilelre girmeden süreci kapatmak, şimdilik işlerine geliyor. Hele Türkiye gerçeği hiç duyulmasa da iyi olur. Nede olsa önümüzdeki süreçte Türkiyeye çok ihdiyaçları vardır. Kimisi iktidarda kalma, kimisi de sıra onlara gelmesinden medet umuyor. Bu gerçeklerlre karşılaşmama adına, seçimlerden hezimet değil hat da bazı başarılar da elde etmek, moraler bakımından yetip artıyor. Bir Arıklı var! Oda, her seçim sonrası altının oyulmasına alışkındır. Bu seçim de öyle oldu. Eleştirip, konuşup da koltuğu mu kaybedecek. Kaybederse de parti falan kalırmı sorusuna dek gelme tehlikesi her an vardır.

Peki, gerçekleri konuşarak hareket eden birkaç sol örgüt ne oldu. Bunu ancak meclis sandalyelerindeki sonuçlardan sonra değinmek gerekir. Bir de onların kendi değerlendirmelerine de bakarak kavrayış derecesini anlama yoluna gideceğim. Yalnız şu noktayı belirteğim: en kötü koşulalrda dahi yerel seçimlerde sosyalistler hep başarılı oldu. İster aydın ister gerila lideri, belediye başkanlıklarında önemli dersler yazdılar. K. KIbrısta da şimdiye dek sosyalist aday kazanmadı. Dönek veya ince çizgiyle teslim jolanları saymıyorum.