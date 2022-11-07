YKP ile TDP arasında yerel seçim ittifakı kararı alındı

25 Aralık’ta gerçekleştirilecek Yerel Yönetim Seçimleri kapsamında ortak hareket edilmesi yönünde bir süredir çalışmalarını sürdüren YKP ile TDP-TKP uzlaşıya vardı. Bu amaçla YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı Başkanlığındaki parti yetkilileri TDP’yi ziyaret ederek Genel Başkan Mine Atlı Başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Atlı: YKP ile seçimlerde en geniş ittifak konusunda uzlaşıya vardık

Kabulde konuşan Mine Atlı, en geniş anlamda sürdürdükleri ittifak çalışmalarında son noktaya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarına işaret ederek, “Bir yandan YKP ve BKP ile ittifak çalışmalarımız devam ederken diğer yandan da TKP ile bütünleşme çalışmalarımızı bir süreden beri yürütüyorduk. Bu çalışmalar kapsamında YKP ile seçimlerde en geniş ittifak üzerinde mutabakata vardık ve bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.

Kanatlı: İttifak salt seçimlere yönelik olmayacak

Ziyarette konuşan YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı da partisi adına seçimlerin her zaman tartışma konusu olmasına karşın TDP ile geçtiğimiz dönem Yerel Yönetim Seçimlerinde ittifak yaptıklarını anımsattı. Kanatlı, İttifakın gerçekleşmesi noktasında bölgelerdeki partililerin tavrı ve düşüncelerinin önemli olduğunu belirterek, bölgelerden aldıkları olumlu yanıtların ardından çok hızlı bir şekilde TDP ile ortak listeler hazırlamak için çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

Murat Kanatlı, “1 hafta – 10 gün içinde hangi bölgelerde ortaklaşacağımız netlik kazanacak. Burada önemli bir ayrıntı da TDP ile ittifakımızın sadece seçimlere yönelik olmayacağıdır. Ülkede Külliye ve hükümet eliyle dağıtılan vatandaşlıklar konusu var. Bu yöndeki ortak çalışmalarımız da sürecek. Seçimler gelip geçicidir ancak ülkedeki sorunlar da ortadadır” şeklinde konuştu