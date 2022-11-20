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.YeniçağUzun lafın kısası
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28 Tutku Behzat, Halil Karapaşaoğlu, Tanem Behzat ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
01:00:04
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27 Halil Paşa ve Murat Kanatlı siyasal ve ekonomik gelişmeleri konuşuyor
01:05:34
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26 Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatür ile gündemi konuşuyor
59:43

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