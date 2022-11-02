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.YeniçağUzun lafın kısası
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23 Halil Karapaşaoğlu ve Murat Kanatlı sosyal, kültürel ve siyasal gelişmeleri konuşuyor
01:00:09
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22 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor
01:00:01
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21 Hüseyin Yalyalı, İsmet Özgüren ve Murat Kanatlı sosyal ve siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:16

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"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin