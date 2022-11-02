Sizin gurur duyduklarınızla biz ancak utanç duyarız – Nidai Mesutoğlu

İnsan yaptıkları ile elbette gurur duyabilir. Gururun sebebi insanlığa yararlı bir hizmet olduğu oranda artabilir. Nobel ödülü alan bir bilim insanı elbette yaptıklarıyla gurur duyar. Ya da Covi19 aşısını bularak insanlığa büyük hizmet etmiş olan Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci de mutlaka yaptıklarıyla guru duymuşlardır.

İnsanlık da onları takdir etmiş ve saygı duymuştur.

Türkiye’nin önce Başbakanlığa, sonra da UBP başkanlığına atadığı Ünal Üstel yapımı yılan hikayesine dönen yeni cezaevini gezerken “gurur” duymuş. Bunun sebebini de gardiyanların çalışma koşullarının iyileştirilmiş olması ve mahkumların ıslahına bağlamış.

Tabii ki inşaatın Türkiye tarafından yapıldığını da söylemeden edemedi. Bir şükran da Türkiye’ye.

Adli suçlarda patlamanın olduğu, hırsızlık, dolandırıcılık, her türlü kaçakçılıktan, uyuşturucu suçu nedeniyle yakalanıp mahkeme tarafından yargılanarak cezalandırılan mahkumların uyrukları pek açıklanmasa da bilinen gerçek TC uyrukluların ilk sıralarda olduğudur. Kıbrıslı Türklerin bu sıralamada başlarda olmadığıdır.

İstatistiklere bakıldığında aslında Türkiye’nin yaptırdığı yeni cezaevi en çok da TC kökenli mahkumların yararlanacağı bir yapıdır. Gelecek günlerin neler getireceğini bilemeyiz ancak geçmişe bakıldığında Kıbrıslı Türker’in suça meyilli insanlar olmadığı bilinmektedir.

1974 öncesi yaz gecelerinde kapısı penceresi açık evlerde uyunduğunu bilenlerdenim. Cumaları camiye giden esnafın kapısını kapatmayarak sadece kapı içine bir sandalye koyduğunu da biliriz. Şimdi her esnaf kapısına en az iki kilit koyma zorunda kalıyor. Bu da yetmezse güvenlik kamerası da taktırmak zorunda kalıyor.

1974’ten sonra nüfuz taşıma ve özellikle Türkiye’den nüfus cüzdanı ile girişlerin başlamasında suç patlaması yaşanmıştır. Buraya turist gibi gelip cebinde 50 TL’si olan insanların daha sonra hırsızlık yaptıklarını da biliyoruz. Organize şekilde hırsızlık çeteleri polislerin gayretleri sonucunda yakalandığı da gerçektir.

Son yıllarda uyuşturucu ve insan kaçakçılığı suçları da artmıştır. Uyuşturucu baronları burayı hem pazar hem de geçiş yolu olarak kullanmaktadırlar. Emniyet güçlerindeki personel sayısı zaman zaman suçluları yakalamada yetersiz kalmaktadır. Mahremlerdeki dava dosyalarına yetişmek olası değildir.

İşte Üstel’in gurur duyduğu hapishane, yarattıkları bu düzenin gereklerin yerine getirmek için yapılmıştır.

Aklı başında olan hiçbir ülkenin başbakanı hapishaneleri ile gurur duymaz. Suç oranının az oluşuyla, insanlarının refah seviyesi ile, üniversitelerinin bilimsel çalışmaları ve insanlığa yaptıkları hizmetlerle gurur duyar.

Bu topraklarda biz Kıbrıslı Türklere gurur duyacağımız bir şey bırakmadınız ki gurur duyalım. Sizin gurur duyduklarınızla biz ancak utanç duyarız.