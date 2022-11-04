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Kıbrıslı Türkleri yok sayan sadece AKP değil – Nidai Mesutoğlu

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Nidai Mesutoğlu
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“Imagine” sözcüğünü ne zaman görsem ve duysam aklıma hep 1971 yılında çıkan John Lennon’un şarkısı gelir. Müziği çok güzel sözleri bir o kadar anlamlıdır.

Sözcük anlamı Türkçe’de hayal et denmektir.

Aynı isimle Kıbrıs’ta iki toplumlu olarak başlatılan proje Almanya Cumhuriyeti Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmekte BM Barış Gücü tarafından da desteklenmektedir.

İki toplumun öğretmen ve öğrencilerini bir araya getirterek yapılan eğitim faaliyetlerin amacı pek tabii ki barışa giden yolda katkı koymaktır.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, yazılı bir açıklama yaparak “iki devletli egemen eşit devlet” savsatasıyla 2022-2023 ders yılında bu programın yeniden gözden geçirilmesi için ertelenmesini belirtti. Bu koşullarda Milli Eğitim bakanlığı Müsteşarlığı da ilgili yazılı açıklamayı baz alarak okullara bir yozu göndererek projeyi durdurdu.

“Barış” sözcüğünden korkan bu iktidar ve onların Türkiye’deki uzantıları elbette bu konuda talimat vermişlerdir.

İşin ilginç tarafı bu talimatların sadece Türkiye’deki Erdoğan rejimi tarafından verilmiyor. Erdoğan ve arkadaşlarının bu günlere gelmesini sağlayan Milli Görüş çizgisindeki Saadet Partisi de işin içinde.

“Milli Görüş “ diye yola çıkan Necmettin Erbakan’ın kurduğu tüm partiler muhafazakâr ve din ekseninde partilerdi.

1974’te CHP ile koalisyonda olan Erbakan’a takılan bir ad da Mücahit Erbakan’dır Onun okulunda yetişen Erdoğan ve arkadaşları ABD’nin talebi doğrultusunda ayrılarak AKP’yi kurdular.

Erdoğan’ı çok seven ve bunu “ ona aşığım” diyecek kadar ileri götüren Ethem Sancak katıldığı bir seminerde AKP’nin ABD tarafından kurdurulduğunu itiraf etmişi. Sonra partisinden istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi Erdoğan’a ne kadar aşıktır bilmiyorum.

Türkiye’deki Millî Görüş çizgisinde olan Saadet Partisinin yayın organı gibi olan Milli Gazete dünkü haberinde Imagine projesini eleştirmiş ve manşetten :” Tehlikeli Proje KKTC’de” diye yazmıştı. Bunun gerekçesi olarak da şunu yazmadı.:” Kıbrıs’taki Türk ve Rumları birbirine yakınlaştırmak ve Kıbrıslılık kimliğini aşılamak amacıyla oluşturulan Imagine Projesi yeniden hortlamış ve KKTC’nin varlığı adına tehlike arz eden proje kapsamında KKTC MEB’den okullara katılım yazısı gönderilmişti.”

Bugünkü sayısında da aynı gazete projenin durdurulmasını kendileri için bir övünç kaynağı olarak sunmaktadır. Manşette :” Millî Gazete’nin haberi sonuç verdi… Tehlikeli proje durduruldu” denmektedir.

Türkiye’de CHP Başkanı Kılıçdaroğlu’nun oluşturduğu altılı masa içinde yer alan Saadet Partisi’nin Kıbrıs’a bakışı ne Cumhur İttifakı ile ne de Altılı masa’ ile çelişmektedir.

Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda açıkça Kıbrıs’ta barışı istemeyen bu oluşumlar için biz çözüm yanlılarının Türkiye’de bizi anlayacak ve hak verecek kişi ve örgüt bulamıyoruz.

Belki kendimizi anlatmakta bizlerin de kusurları eksiklikleri vardır ama Türk solu bu topraklarda yaşayan ve yurt yapan insanların siyasi tercihlerine kulak vermeliydi.

Türkiye’de Kıbrıslıların barış ve çözüm istencini görmezden gelen bütün “sol” partiler aslında ulusalcılık çizgilerinden kurtulamamışlardır. Bu konuda Kıbrıslıları yok sayan ve kendi ulusal çıkarlarını öne çıkaran partilere ne sol ne de sosyalist denebilir.

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