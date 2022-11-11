Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

- Tufan Erhürman “ Üretimi bitirmek Kıbrıs türk halkını bitirmektir”
- Memlekette üretimi bitirdiler,
- Bu gayrı resmi hükümet üretim yapmayı bilmiyor
- Üretim biterse Kıbrıs türk halkı da biter,
- Üretim bizim işimiz, geçmişte kanıtladık,
- Üretim daha bitmedi demek isterim,
- Bir lilliyetçi “ Rumlar egemen bir devlete geldiklerini farkedecek”
- Rumlara her türlü zorluk çıkarılmalı,
- Rumlara eziyet yapılmalı belki vazgeçerler,
- Bize bayraklarımız yeter Rum istemiyoruz,
- Gerekirse onları falakaya yatırmalıyız egemen devleti görsünler,
- Burası sorma gir hanı değil, egemen devlettir.
- Tufan “ CTP ye ayar vermek Zorlunun haddine değil”
- CTP ayar verir ayar almaz,
- Zorluya başkası ayar verir, o da bize ayar vermeye kalkmasın,
- Yasal olmayan bir zat haddini bilmeli,
- UBP liler ne zamandan beri had bildirir oldular,
- Yakında bizim iktidarımızda onlara hadlerini bildiririz.
- Gazeteler “ Bu ülkeyi yönetenler bu ülkeyi sevmiyorlar”
- Bu ülkeyi yönetenler Kıbrıslı değil,
- Bu ülkeyi yönetenler şükrancı,
- Bu ülkeyi yönetenler Osmanlı hayranı,
- Bu ülkeyi yönetenler TC müsaade ettiği oranda Kıbrısı severler,
- Bu ülkeyi yönetenler Ülkeyi batırmaya yeminlidirler.
- Tatar “ KKTC gerçeği kökleşip gerçekleşiyor”
- KKTC artık bir gerçeklik,
- KKTC bir dünya markası,
- KKTC her platformda dünyadaki yerini alıyor,
- İlham abim de farkına vardı KKTC nin kökleştiğini,
- Ne mutlu KKTC liyim diyene!
- TC Turizm bakanı “ 2023 te KKTC ye yabancı turist akışı sağlanacak”
- İdare edin bu seneyi de 2023 te allah kerim,
- Bizden artta kalışa yabancı turist size da gönderirik,
- Önce Anavatan, sonra yavruvatan,
- Şimdi size külliye yapıyoruz, turist daha sonra,
- Yani herşey yaptırıyorsunuz bize, turisti da bizden bekliyorsunuz.
- Zorlu “ CTP liler meclisin itibarı ile oynuyor”
- CTP liler yüce meclisi tanımıyor,
- CTP liler dinlemiyor beni
- CTP liler burayı kendi evleri sanıyor,
- Yüce meclisin itibarı benden sorulur,
- Bu gidişle korumalarımı 10 a çıkaracağım.
- Bir lilliyetçi “ Çözüm olursa Rumlar bizi yeycek”
- İlla da biri bizi yeycekse Anavatan yesin,
- Egemen eşit devleti Rumların yemesine müsaade yok,
- Rumlar bizi yemeden biz kendi kendimizi yedik,
- Bizim onun bunun bizi yemesine gerek kalmadı,
- Bayraklar sallandıkça bizi yeyemezler.