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Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

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Zât-ı muhteremler ne anlatmak istiyor?
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  • Tufan Erhürman “ Üretimi bitirmek Kıbrıs türk halkını bitirmektir”
  1. Memlekette üretimi bitirdiler,
  2. Bu gayrı resmi hükümet üretim yapmayı bilmiyor
  3. Üretim biterse Kıbrıs türk halkı da biter,
  4. Üretim bizim işimiz, geçmişte kanıtladık,
  5. Üretim daha bitmedi demek isterim,
  • Bir lilliyetçi “ Rumlar egemen bir devlete geldiklerini farkedecek”
  1. Rumlara her türlü zorluk çıkarılmalı,
  2. Rumlara eziyet yapılmalı belki vazgeçerler,
  3. Bize bayraklarımız yeter Rum istemiyoruz,
  4. Gerekirse onları falakaya yatırmalıyız egemen devleti görsünler,
  5. Burası sorma gir hanı değil, egemen devlettir.
  • Tufan “ CTP ye ayar vermek Zorlunun haddine değil”
  1. CTP ayar verir ayar almaz,
  2. Zorluya başkası ayar verir, o da bize ayar vermeye kalkmasın,
  3. Yasal olmayan bir zat haddini bilmeli,
  4. UBP liler ne zamandan beri had bildirir oldular,
  5. Yakında bizim iktidarımızda onlara hadlerini bildiririz.
  • Gazeteler “ Bu ülkeyi yönetenler bu ülkeyi sevmiyorlar”
  1. Bu ülkeyi yönetenler Kıbrıslı değil,
  2. Bu ülkeyi yönetenler şükrancı,
  3. Bu ülkeyi yönetenler Osmanlı hayranı,
  4. Bu ülkeyi yönetenler TC müsaade ettiği oranda Kıbrısı severler,
  5. Bu ülkeyi yönetenler Ülkeyi batırmaya yeminlidirler.
  • Tatar “ KKTC gerçeği kökleşip gerçekleşiyor”
  1. KKTC artık bir gerçeklik,
  2. KKTC bir dünya markası,
  3. KKTC her platformda dünyadaki yerini alıyor,
  4. İlham abim de farkına vardı KKTC nin kökleştiğini,
  5. Ne mutlu KKTC liyim diyene!
  • TC Turizm bakanı “ 2023 te KKTC ye yabancı turist akışı sağlanacak”
  1. İdare edin bu seneyi de 2023 te allah kerim,
  2. Bizden artta kalışa yabancı turist size da gönderirik,
  3. Önce Anavatan, sonra yavruvatan,
  4. Şimdi size külliye yapıyoruz, turist daha sonra,
  5. Yani herşey yaptırıyorsunuz bize, turisti da bizden bekliyorsunuz.
  • Zorlu “ CTP liler meclisin itibarı ile oynuyor”
  1. CTP liler yüce meclisi tanımıyor,
  2. CTP liler dinlemiyor beni
  3. CTP liler burayı kendi evleri sanıyor,
  4. Yüce meclisin itibarı benden sorulur,
  5. Bu gidişle korumalarımı 10 a çıkaracağım.
  • Bir lilliyetçi “ Çözüm olursa Rumlar bizi yeycek”
  1. İlla da biri bizi yeycekse Anavatan yesin,
  2. Egemen eşit devleti Rumların yemesine müsaade yok,
  3. Rumlar bizi yemeden biz kendi kendimizi yedik,
  4. Bizim onun bunun bizi yemesine gerek kalmadı,
  5. Bayraklar sallandıkça bizi yeyemezler.
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26 Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatür ile gündemi konuşuyor
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25 Nidai Mesutoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
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24 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor
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