BİZİM GAVEHANE

Yeni bir gün. Bugün biraz erken gideyim. Dün çıkarken erken gidip bu sokaklarda olanları konuşacaktık. Fazla beklemeden doğru mekana doğru yola koyuldum. Çok gitmedi kapıdaydım. Kapı açık bugün. Şöyle bir içeriye baktıktan sonra:

Merhaba dedik, merhaba dayı, merhaba Süleyman,

Merhaba mallim,

Merhaba hocam dedi Süleyman da,

Ne be Süleyman ama sen hergün burda hem de sabah sabah, işe gitmen,

Yok hocam işe devam da şindi 30 ağustosa kadar her taraf kapalı.

Nasıl kapalı, iş yok bu günnerde,

O tarafta öyledir, Tüm iş yerleri, inşaatla ilgili yerler 15 gün yıllık tatillerini yapallar.

Eyi birşey ama, çalışannar da bilir napacak bu onbeş günde,

Ganun nizam çok o tarafta mallim sözleriyle Arif dayı girdi gonuşmaya,

Arif dayı onuttun bizi bugün gaveler nerde,

Yapacam oğlum yapacam, Seleyman sen içecen ikinciyi da,

İçecem dayı ikinciyi da senin gaven gibi gave yok hiçbir yerde

Ne iş yapardın oğlum sen o tarafda,

Embisdatım ben Arif dayı,

Ne dat ne dat,

. Yol usdası gibi bir şey. Yol yapan şirgette işlerim ben, usda başıyım,

Eyi ya. Çok insan var o tarafda işler deyil Seleyman,

Çok var dayı. Şirocu Nurettin da bizim şirgette,

Bu gidişle bütün millet o tarafda işlemeye gidecek,

Sohbet güzel devam ederken araya girmeyi doğru buldum:

Arif dayı bu sıkıntıda eyi bir kapı o tarafı,

Mallim güya gurtdardılar bizi öyle deller ne hallere düşürdüler bizi,

Orası öyle de, bunu da hazmedemedi bu vatancılar,bu sıkıntılarda her taraf kapanmışken açık kapı güney den hergün yüzlerce insan geçer bu tarafa,

Geçeller da eziyet edeller gendilerine kapularda,

İsdemezler dayı gelsinner. Bunnar kin yüklü bir hale geldiler,

Alışdılar usdalarından mallim, ben takip ederim usdaları da öyle gonuşur,

Tam da öyle, ne varsa orda burda da olacak dedilerdi oldu,

Yahu Süleyman sana sorayım sen zor çekmen geçip giderkan,

Sorma bir iki saat çile çekerik hergün, diye cevap verdi,

Hani dediler ki kapular düzene koyulacaktı, ticaret odası vs hepsi hikaye,

Mallim isdeseler bir günde bu işi halledeller ama isdemezler, bunnar gaçmamızı isdeller,

Seçimlerde hem ubbbeppe hem cettepe mağusa kapısını açacakların söylellerdi,

Daha neler söylellerdi neler. O seçim bitti, şindi başga seçim geldi, bunnarın hepsinin işi gücü yalan dolan

Yalan malan Süleyman ama bu defa görecekler günnerini, boykotçular hazır bekliyor,

Biz zaten boykotçuyuk, bu defa yüzde 60 olacayık,

Korkuları ondan onun için habire yurttaş yapıyorlar garşıdan,

Ha onun için Bu sıhhat bakanı nüfus çoğalıyor dedi,

Öyle Seleyman, öyle dayı talimat şindi ne gadar vatandaş yapabilirlerse yapacaklar,

Arif dayı durdu durdu ve patladı:

Bıktım usandım bre argadaşlar bıktım. Galiba gaçacam geri,

Nere gaçacan, sen gaç ben geçayım kim galacak bunnarın ne mal olduklarını annatacak,

Ağnadırık ağnadırık bale gudalya,

Öyle deme ağnada ağnada boykotçular yüzde 45 bu defa yüzde 60.

Neyisa göreceyik.. Ama benim omudum giderek azalıyor, yediler bizi,

Gorkma yeyemezler,

Görmen mallim sokakları.. mum ila arasan gıbrıslı görmen,

Diyerek aslında durumun çok kötü olduğunu herkes gibi onun da gördüğünü, bunun da beni çok etkilediğini söyleyebilirim. Çünkü bu adamlar ta Londraları bırakıp buralara geldiler memleketlerine ama buranın bu hale gelmesinden dolayı tekrardan gaşmayı düşünüller.. Bugün sıkıntılı bir güne başladık. Ve evin yolunu tuttum….