ABD seçimlerinden birkaç kelime -Özkan Yıkıcı

Ülke ABD olunca, hele de içeriği seçim de oluşunca, kaçınılmaz olarak birkaç söz etmek gerekmektedir. Amerikada ara seçimler yapıldı. Seçimler ABD de olur da bir şey konuşmadan edilemiyor. Hapşurması dahi dünyada deprem yaratan, fayizleri yükseltince para piyasaları darmadağın edecek derecede olan ekonomik gerçeği ile zaten olayın önemi ortaya çıkmaya yetiyor. Klasik başkanlık seçimi sonrası ikinci yılın Kasım ayında gerçekleşen ara seçimler yeniden yapıldı. Herkesin beklentisi kadar, ponpalanan algılarla da olay gündemleşmeye yetip artıyor. Değişim ne derecede olur kadar, önümüzdeki başkanlık seçiminden de sinyalerin alınması da kaçınılmazdır. Nitekim, ara seçimin önemli durumu şimdiden CUmhurieytciler için Floridalı vali ve Demokratlar için Kaleforniya valilerinin aday olup başkanlık adayı olasılıkları konuşulmaya başlandıı. Trumpun hızının kesilme beklentisi veya Baydının tüm kendini abartma davranışına karşın adaylıkta olamayacağı olsığının yükseldiği de gündeme takıldı.

Amerika, sistemin en güçlü devletidir. Emperyalizmin merkezinde bulunuyor. Özellikle askeri ve ekonomik gücüyle sistemde belirleyici karakterisliği vardır. Bu özellikler dahi hele de ara olsa da başkanlık sistemiyle yönetilse de ara seçimler oldukça önemlidir. Parlementolardaki dengeler, en basitiyle dilendiği anda bütçe geçirmeeyerek tıkanışç yaratma sonucu vardır. Pek kulanılmasa da başkanın yargtılanma yolu açılarak istifasına neden dahi olunur. Bir başka özeliği de unutmayalım: ABD devletinde tek belirleyici güç başkanlık değildir. Parlementonun da mutlak denetimi yoktur. Pentagon veya CİA gibi kuruluşlarınn da devlet içi çkuvetler konumunda oldukça etkili çgüçleri vardır. Buna bir de sermaye gücünü ekleyince, hele de seçimlerdeki gücünü akılda tutarsak, öyle basit demokkrasicilik oyunlu ABD düşünülemez.

Başka açıdan, Amerikada çok kimliksel yapılar var. Ayrıca, örneğin belkide önemli sayıdaki okuyucum söz konusu olan partilerin başkanlarını dahi pek duymadı. Öteki partielrin de olmasına karşın, onlar bazı kurallar konulup, medya tartışmalarından dıştalanma basitliğine dahi uğrarlar. Sonuçta karşımıza hep ikili partili ABD hep konulur.

Seçimlerin sonuçları üzerinde sayısal duruma pek değinmeyecem. Bunları her yerde bulmak mümkün. Sadece belli ki 3 senatörün seçimleri önümüzdeki aya sarkıyor. Seçim sonuçlarında ise şimdiden Demokratlar temsilciler meclisi çoğunluğunu kaybettiler. Senato ise önümüzdeki 3 vekil seçimiyle belirlenecek. Fakat, kamuoyu yanılgıları tekarlandı. Son dönemde genelikle kamuoyu yoklamalarında yanılgılar epey artıyor. Lula fazla farkla hem de ilk turda çıkacağı, Belsanaronun oyunun az olma göstergeleri bulunurken, seçimler hem ikinci tura kaldı hem de Lula kıl payı kazandıydı. Ayni yanaılgılar Macaristan gibi birçok ülkede yaşandı. Ayni anlayış sonucu ABD seçimlerinde de oldu. Demokratların epey kayıplara uğrayacağı tahminleri çoktu. Beklenen “Kırmızı dalga” olmadı. Ayni şekilde Baydın ve Trum eksenli net tahminler vardı: oda olmadı. ABD ara seçimleriyle kamuoyu yoklamalarındaki güvenirlik de iyice sorgulanır hale geldi. Burada kitlesel bakışın, araştırma yöntemleri veya seçime katılma olgularının da daha da dikate alınmasını getirmektedir.

ABD ara seçimlerinin bir başka önemi de beklenen kamuoyu rakamları çıkmaması sonucu, yorumlamanın da etkilenmesidir. Baydının dahi yeniden başkanlık olasılığı dahi konuşuluyor. Oysa beklenen rakamlar çıksaydı, Baydının değişik gerekçelerle görevden dahi alınıp, zamanını bitirememesi dahi konuşuldu. Trump ise beklentisi tam olmamanın sıkıntısını yaşıyor. Üstelik Florida valisinin de daha seçenekleşmesi de şimdiden sırıtmaya başlandı. Bu denklem ise seçim dışı kurumların devlet içinde daha kolay etki hapma şansını da yükseltiği kesin. Denklem bozulması en azından bazı dış politik geleekde seçenek ikilemi yaratmaya yetme şansı vardır. Özellikle Ukrayna konusunda en ufak kıpırtı dahi bazı denklemlere yansıması ve seçenek oluşturması da mümkündür. Aynen Çin gibi.

Kesin olan, Amerikan seçmen siyasal yönetim şeklinde faşist kayışın etkin olduğunun kanıtlanmsıdır. Trump gibi olaya şimdi başka adaylar da eklendi. Demokratlar ise savrularak sağa kayarak sadece bazı sosyal politikalrala ayrımcılık koyma olasılığına geriledi. Buna bir de bazı yargılanmalar ve yüksek mahkeme dengesi de düşünülürse, gerici bazı kararların çıkması mümkün. Zaten, ırkçılık veya kürtaj konusu Amerikan gündeminde dolaşımda. Hele polist şideti birçok eyaletlerde sorgulanıyor. İklkim değişim işi bir başka bahara kaldı. Kıbrıs mı: tozlu raflarda dahi yeri yok.

Kısaca, ABD ara seçimlerinde sayısal temsilciler meclisindeki sayısal değişim sonuçları dışında rakamsal fazla bir şey değişmedi. Kamuoyu yoklamaları sorgusu ve devlet kuvetler ayrımlı esneklikleri ise belli ki potansiyel yaşama olasıklıkları oluşumunda. Amerikan gerçeğinde ise pek değişen bir şey hyok. Sadece Baydın ve Trump olayı biraz daha sorguoanır hale sokuldu.