YKP, Atina’da Avrupalılar Forumu’na katılacak

Yeni Kıbrıs Partisi’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL) öncülüğünde 6. Avrupalılar Forumu 21-23 Ekim tarihlerinde Atina’da gerçekleştirilecek. YKP, Genel Sekreter Murat Kanatlı ile birlikte 2 kişilik heyetle toplantılara katılacak…

Yüzlerce siyasi parti, sendika, emek örgütünün katılacağı toplantılarda emek mücadelesinden, ekolojiye, göçmen haklarından toplumsal cinsiyet eşitliğine dair mücadelelere çeşitli başlıklar, “barış, sosyal ve iklim adaleti, küresel insan güvenliği için” başlığı ile gerçekleşecek…

21 Ekim’de Forum 14.30’da açılış oturum ile başlayacak… Forum ayni anda farklı paralel oturumlarla devam edecek ve 23 Ekim Pazar günü de tamamlanacak… İlk gün oturumları, “barışı nasıl inşa edeceğiz”, “Sağlıkta Kamusal sağlık hizmetleri”, “Avrupalıların temelleri: “Savaş zamanlarında enerji sektörünün sosyo-ekolojik dönüşüm olanakları”” … Cuma günü “Avrupa için yeni bir sosyal ve ekolojik pusula” başlıklı oturum ile devam edecek ve politik konferans ile sonra erecek …

22 Ekim Cumartesi günü ayrı ayrı Feminist, Gençlik, Kültür ve Sendikacılar Asambleleri de gerçekleştirilecek… Cumartesi günü ayrıca “Konut hakkı: spekülasyon nasıl yenilir”, “Savaşın dönüşüne karşı, barış ve silahsızlanma için: yeni bir kolektif güvenlik”, “Sol mevcut enerji krizini nasıl ele alabilir”, “Enerji yoksulluğu ve gıda krizi: iklim hedefleri nasıl takip edilir”, “Avrupa’nın Geleceği: Demokratik mi, distopik mi?”, başlıklı oturumları da gerçekleşecek…

23 Ekim, Pazar günü ise “Mevcut zorluklara yanıt olarak dayanışma” başlıklı oturum ile başlayacak ve sonuç bildirgesi ve eylem planlarının konuşulup, 7. Avrupalar Forumunun hazırlıklarının başlatılacağı Değerlendirme Oturumu ile Forum sona erecek…

YKP heyeti, 20 Ekim’de adadan ayrılacak ve 23 Ekim’de adaya dönecek…

–

Avrupalılar Forumu tam programı:

https://europeanforum.eu/programme-2022/