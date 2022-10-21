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.YeniçağUzun lafın kısası
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18 Halil Karapaşaoğlu, Erkan Çavuş ve Murat Kanatlı 17 Ekim yıldönümünde güncel durumu konuşuyor
58:58
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17 Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:59
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16 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor
58:36

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