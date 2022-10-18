Lefkoşa Belediyesi Başkanı Kim olmalı? – Nidai Mesutoğlu

Yerel Seçimler için adaylar belli olmaya başladı. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin şimdilik 3 başkan adayı var. CTP’nin Sıla Usar. TDP’nin Mehmet Harmancı ve UBP’nin Sadık Gardiyanoğlu.

Harmancı şu anda belediye başkanı olduğu için yaptıkları ve yapamadıklarıyla değerlendirilecek. Yapamadıklarının gerekçeleri mali kaynakların yetersizliği olduğu vurgusu yapılacak. Gelirleriyle cari harcamalarını karşılayamayan bir belediyenin hizmet yapması ve insanları menün edebilmesi imkansız gibi. Bir taraftan ay sonu maaşların ödenmesi için kılı kırk yaracak hesaplar yapılırken geri kalan paralarla da hizmet götürmek çok zor.

Devlet yardımları olmasa hiçbir belediye sürdürülebilir bir hizmet yapamaz.

Dövizin tırmanışına enflasyon da eklenince belediyeler sadece çöp toplama hizmeti verebilecek durumda kalıyorlar.

Sıla Usar şu anda CTP milletvekili. Partisi ona görev vermiş oldu. Belediye Başkanlığı onlar için “amiral gemisidir” Bu geminin nasıl yüzdürülebileceği şu anda kimsenin aklında yok. Böyle projeleri de yok.

En basit vaatlerin bile kaynağının olması gerekir . Bu kaynak bulunmadan hiçbir proje hayata geçirilmez. O bakımdan seçmenin karşısına çıkıp :” Ben Lefkoşa’yı şöyle yapacağım, Lefkoşalıya böyle hizmet edeceğim” demek kolay. Zor olan bunların yapılabilmesi için kaynağının nereden sağlanacağını söyleyebilmektir.

Kaynağı olmayan tüm projeler lafta kalır ve bunları gerçekleştiremediğiniz zaman da seçmenin gözünde güvenilmez olursunuz.

Vizyon sahibi olmak bu projelerin gerçekleştirilmesi için yeterli değildir. Projelerin Lefkoşalıya hizmet edebilmesi yanında bunun finansmanının nasıl elde edileceği, kredi kullanılacaksa bu kredi borçlarının nasıl ve hangi kaynaklarla ödeneceği açıklanmalıdır.

Kağıt üzerinde proje yapmak, mikrofon karşısında esip gürlemek, eski başkanları eleştirmek belki seçmenin bir kısmını ikna etmenizi sağlayabilir. Ancak uygulamaya geçemeyen projeler her zaman size bir ok gibi saplanacaktır.

Geçmişte yapılan hesapsız borçlanmalar, partizanlık ve oy hesabı ile yapılan istihdamlar Lefkoşa Belediyesinin iflasını getirmişti. Bu borç yükünden kurtularak gerçek anlamda belediyecilik yapmak çok da kolay değil.

Adaylar , belediye başkanı olmak isterken sadece o makamı ele geçirmek amacıyla bu seçime girerlerse kazansalar bile Lefkoşalıya hizmet veremeyeceklerdir.

Lefkoşa Amiral gemisi ise kaptanı da bu gemiyi yüzdürme yeteneği olan vizyon sahibi kişi olmalıdır.

Bu kişinin kim olabileceğini anlamak için projelere değil projelerin kaynaklarına bakmalıyız. Kaynağı olmayan projeler laftan başka bir şey değildir.