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Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

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Zât-ı muhteremler ne anlatmak istiyor?
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  • HASİPOĞLU “ Belediye emekçilerinin hakları korunacak”
  1. UBP hak yemez,
  2. Biz emekçileri partisiyiz,
  3. Biz söz verdiğimizi yaparız,Önceliimiz sermaye ama emekçileri unutmadık,
  4. Bol keseden vaad bizim işimiz,
  5. Ben yetklilerimizin yalanlarını düzeltmekle görevliyim.
  • Çavuşoğlu “ Çalışmalarımız meyva verdi”
  1. Biz politikayı bıraktık bahçeciliğe başladık,
  2. Meyvalar pahalandı ya biz da payımızı alalım,
  3. Eyi meyvaları kapar Anavatan bize da ne kalırsa,
  4. Meyvalar çeşit çeşit marketlerde,
  5. Meyva dedik ama kimseye satamıyoruz.

 

  • Küçük “ Barçın ucuz politikayla uğraşıyor”
  1. Barcın ucun poltikacıdır,
  2. Politikacı dediğin pahalı olacak,
  3. Bu politikacılar yüce meclise yakışmaz,
  4. Politikacılar zengin olmalı,
  5. Barçın inandırıcı olamaz.

 

  • Erhurman “ Hükümet bir an önce silkinip kendine gelmeli”
  1. Kendine gelinmesi için silkinmek kaçınılmaz,
  2. Biz silkinip kendimize geldik,
  3. Hükümet meşru olduğuna göre silkinip kendine gelmesi gerekir,
  4. UBP silkinmeyi bilmiyor,
  5. Anavatan emir verirse silkinirler

 

  • İzlem Gürçağ “ Giderilemeyecek sıkıntılar yoktur”
  1. Sağlıkta herşey güllük gülistanlık,
  2. Hastaneler gıcır gıcır hizmet veriyor,
  3. Hastanelerde ilaç sıkıntısı da yok,
  4. Ben sağlıktaki gelişmelerden mutluyum,
  5. Sağlıkta sıkıntı yok ki giderelim.

 

  • Üstel “ Kamuda terfi ve istihdamlar liyakata ve eğitime göre yapılacak”
  1. Bugüne kadar terfi ve istihdamlar parti rozetine göre olurdu,
  2. Biz bütün bu işleri ubp li ise yapardık,
  3. Lisdalar artık başka yolla ayarlanacak,
  4. Eğitimde KKTC forever diplomaları esas alınacak.
  5. Liyakat ve eğitim bütün bunlar UBP de var.

 

  • Gazeteler “ Külliye inşaatı siyah kalem firmasına verildi”
  1. Böyle büyük inşaatlar ancak yandaş firmalara verilir,
  2. Kıbrıslı müteahhitler külliyeye karşı oldukları için TC li firma yapacak,
  3. Külliye inşa etmek Yandaş firmaların işi,
  4. Firma neden kara kalem değil de siyah kalem sormayın,
  5. Kara ile siyah farklı anlam ifade eder ondan siyah dediler,

 

  • Kutlay “ Tepeden inme reform olmaz”
  1. Reform dediğin tabandan olur,
  2. Bizim reformlarımız hep tabandan oldu,
  3. İTEM yasası, Birleşik faiz yasaları reformlarından örnek alsınlar,
  4. Biz reform yaptık yine yaparız,
  5. UBP nin reformları yok ki ne yapıldıysa biz yaptık.
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21 Hüseyin Yalyalı, İsmet Özgüren ve Murat Kanatlı sosyal ve siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:16
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20 Mustafa Çolakali ve Murat Kanatlı Yunanistan Türkiye gerginliği ve siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:43
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19 Kemal Güçveren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:46

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