Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

- HASİPOĞLU “ Belediye emekçilerinin hakları korunacak”
- UBP hak yemez,
- Biz emekçileri partisiyiz,
- Biz söz verdiğimizi yaparız,Önceliimiz sermaye ama emekçileri unutmadık,
- Bol keseden vaad bizim işimiz,
- Ben yetklilerimizin yalanlarını düzeltmekle görevliyim.
- Çavuşoğlu “ Çalışmalarımız meyva verdi”
- Biz politikayı bıraktık bahçeciliğe başladık,
- Meyvalar pahalandı ya biz da payımızı alalım,
- Eyi meyvaları kapar Anavatan bize da ne kalırsa,
- Meyvalar çeşit çeşit marketlerde,
- Meyva dedik ama kimseye satamıyoruz.
- Küçük “ Barçın ucuz politikayla uğraşıyor”
- Barcın ucun poltikacıdır,
- Politikacı dediğin pahalı olacak,
- Bu politikacılar yüce meclise yakışmaz,
- Politikacılar zengin olmalı,
- Barçın inandırıcı olamaz.
- Erhurman “ Hükümet bir an önce silkinip kendine gelmeli”
- Kendine gelinmesi için silkinmek kaçınılmaz,
- Biz silkinip kendimize geldik,
- Hükümet meşru olduğuna göre silkinip kendine gelmesi gerekir,
- UBP silkinmeyi bilmiyor,
- Anavatan emir verirse silkinirler
- İzlem Gürçağ “ Giderilemeyecek sıkıntılar yoktur”
- Sağlıkta herşey güllük gülistanlık,
- Hastaneler gıcır gıcır hizmet veriyor,
- Hastanelerde ilaç sıkıntısı da yok,
- Ben sağlıktaki gelişmelerden mutluyum,
- Sağlıkta sıkıntı yok ki giderelim.
- Üstel “ Kamuda terfi ve istihdamlar liyakata ve eğitime göre yapılacak”
- Bugüne kadar terfi ve istihdamlar parti rozetine göre olurdu,
- Biz bütün bu işleri ubp li ise yapardık,
- Lisdalar artık başka yolla ayarlanacak,
- Eğitimde KKTC forever diplomaları esas alınacak.
- Liyakat ve eğitim bütün bunlar UBP de var.
- Gazeteler “ Külliye inşaatı siyah kalem firmasına verildi”
- Böyle büyük inşaatlar ancak yandaş firmalara verilir,
- Kıbrıslı müteahhitler külliyeye karşı oldukları için TC li firma yapacak,
- Külliye inşa etmek Yandaş firmaların işi,
- Firma neden kara kalem değil de siyah kalem sormayın,
- Kara ile siyah farklı anlam ifade eder ondan siyah dediler,
- Kutlay “ Tepeden inme reform olmaz”
- Reform dediğin tabandan olur,
- Bizim reformlarımız hep tabandan oldu,
- İTEM yasası, Birleşik faiz yasaları reformlarından örnek alsınlar,
- Biz reform yaptık yine yaparız,
- UBP nin reformları yok ki ne yapıldıysa biz yaptık.