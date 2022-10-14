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Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

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Zât-ı muhteremler ne anlatmak istiyor?
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  • Ertuğruloğlu “ Avrupa Birliği esasta, Kıbrıs Türk Halkını eşit olarak kabul etmiyor”
  1. AB hariç tüm devletler eşitliğimizi kabul ediyor,
  2. İslam ülkeleri son olarak Konyada bunu kanıtladılar,
  3. Kardeş Azerbaycan da eşitliğimizi kabul ediyor,
  4. Ya Pakistan 83 ten beri eşitliğimizi kabul ediyor,
  5. Hele hele Türkiye katmer katmer eşitliğimizi kabul ediyor, Tatarı her Ankara gidişinde Erdoğan karşılıyor, beni da Mevcut kardeşim.
  • Zorlu “ Hepimiz Anadolu’dan geldik”
  1. Anadolu anavatanımızdır,
  2. Anadolu’dan gelmeyenler geldikleri yere gitsinler,
  3. Yüce meclis başkanı olarak ben karar verdim itiraz istemem,
  4. Tatar da Anadolu’dan geldi,
  5. UBP lilerin tümü Anadolu’dan geldi,
  • Ataoğlu “ Bellabayıs pilot turizm köyü olacak”
  1. Artık pilot da yetiştireceyik,
  2. Pilot köy, pilot liman, pilot bakan, pilot bakmayan da olacak,
  3. Bu pilotlar başka pilot,
  4. Biz bu pilotlar sayesinde KKTC yi uçuracayık,
  5. En büyük pilot benim

 

4-Zorlu “ Türkiyenin garantörlüğünden vazgeçmeyiz”

  1. Türkiyenin garantörlüğünden vazgeçip vazgeçmemek Yüce meclis başkanı olarak bana aittir,
  2. Garanti andlaşmaları bu yetkiyi bana verdi,
  3. Garantiler konusunda TC yetkli değildir,
  4. Garantilerin toprak bütünlüğü için olmasını insanların garanti edilmesi için değiştireceğim,
  5. Garanti anlaşmasını savunmak bizim işimiz.

5-Ziya Öztürkler “ Organize suç  örgütleri ile bağlantısı olanların KKTC ye girişini yasakladım”

  1. Türkiye bizim vatandaşlarımızı TC ye sokmaz da biz boş durur muyuz,
  2. Terör örgütleri ile bağlantılı olanları TC biliyor , bize bildirdi,
  3. Burası KKTC egemen eşit, anlatabildim mi,
  4. Katiller, hırsızlar, karapara aklayıcılarının girişi için henüz bir yasaklama yok,
  5. Napayım, bana 47 kişilik bir lisda verdiler. Ben de ona göre hareket ederim.
  • Erhürman “Mağusa’nın iyileşmesi Maraş’tan başlayacak”
  1. Maraş’ı ancak biz açabiliriz,
  2. Mağusa ve Maraş kardeştir ayrılamazlar,
  3. Maraş’ın Osmanlı toprağı olmadığını anlatacağız TC yetkililerine,
  4. Maraş Türk hudutları içinde olduğuna göre geri verip vermeme konusunda düşünmek lazım,
  5. Bizim iktidarımızda Maraş sayesinde Mağusa da kurtulacak.
  • Denktaş “ Kıbrıslı sporcuların islam oyunlarına davet edilmemesi politik değil insani bir ayıp”
  1. Kıbrıslı sporcuları davet etmemeleri sadece çok ayıp, politika karıştırmayın,
  2. Müslümanlara bu yaptıkları yakışmadı,
  3. Müslümanların misafirperver olmaları gerekir,
  4. KKTC nin tanınması ile ilgisi yoktur bu davet edilmeyişin,
  5. Tatar dedi kendilerine ki ben yeterim o işlerin için, boşuna masraf yapmayın.
  • İtfaiye müdürlüğü “ Zamanında alınan tedbirler felaketi önler”
  1. Biz zamanında aldığımız tedbirlerle yangınları önlüyoruz,
  2. Zamanında alınan tedbirlerle çok şükür yangınlarda çok başarılıyız,
  3. Zamanında alınan tedbirler de olmasa hiç orman kalmayacaktı,
  4. Sayemizde ormanlarımızın yüzde kırkını yaktık.
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İran ve Biz – Yalçın Oytam
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