Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

- Ertuğruloğlu “ Avrupa Birliği esasta, Kıbrıs Türk Halkını eşit olarak kabul etmiyor”
- AB hariç tüm devletler eşitliğimizi kabul ediyor,
- İslam ülkeleri son olarak Konyada bunu kanıtladılar,
- Kardeş Azerbaycan da eşitliğimizi kabul ediyor,
- Ya Pakistan 83 ten beri eşitliğimizi kabul ediyor,
- Hele hele Türkiye katmer katmer eşitliğimizi kabul ediyor, Tatarı her Ankara gidişinde Erdoğan karşılıyor, beni da Mevcut kardeşim.
- Zorlu “ Hepimiz Anadolu’dan geldik”
- Anadolu anavatanımızdır,
- Anadolu’dan gelmeyenler geldikleri yere gitsinler,
- Yüce meclis başkanı olarak ben karar verdim itiraz istemem,
- Tatar da Anadolu’dan geldi,
- UBP lilerin tümü Anadolu’dan geldi,
- Ataoğlu “ Bellabayıs pilot turizm köyü olacak”
- Artık pilot da yetiştireceyik,
- Pilot köy, pilot liman, pilot bakan, pilot bakmayan da olacak,
- Bu pilotlar başka pilot,
- Biz bu pilotlar sayesinde KKTC yi uçuracayık,
- En büyük pilot benim
4-Zorlu “ Türkiyenin garantörlüğünden vazgeçmeyiz”
- Türkiyenin garantörlüğünden vazgeçip vazgeçmemek Yüce meclis başkanı olarak bana aittir,
- Garanti andlaşmaları bu yetkiyi bana verdi,
- Garantiler konusunda TC yetkli değildir,
- Garantilerin toprak bütünlüğü için olmasını insanların garanti edilmesi için değiştireceğim,
- Garanti anlaşmasını savunmak bizim işimiz.
5-Ziya Öztürkler “ Organize suç örgütleri ile bağlantısı olanların KKTC ye girişini yasakladım”
- Türkiye bizim vatandaşlarımızı TC ye sokmaz da biz boş durur muyuz,
- Terör örgütleri ile bağlantılı olanları TC biliyor , bize bildirdi,
- Burası KKTC egemen eşit, anlatabildim mi,
- Katiller, hırsızlar, karapara aklayıcılarının girişi için henüz bir yasaklama yok,
- Napayım, bana 47 kişilik bir lisda verdiler. Ben de ona göre hareket ederim.
- Erhürman “Mağusa’nın iyileşmesi Maraş’tan başlayacak”
- Maraş’ı ancak biz açabiliriz,
- Mağusa ve Maraş kardeştir ayrılamazlar,
- Maraş’ın Osmanlı toprağı olmadığını anlatacağız TC yetkililerine,
- Maraş Türk hudutları içinde olduğuna göre geri verip vermeme konusunda düşünmek lazım,
- Bizim iktidarımızda Maraş sayesinde Mağusa da kurtulacak.
- Denktaş “ Kıbrıslı sporcuların islam oyunlarına davet edilmemesi politik değil insani bir ayıp”
- Kıbrıslı sporcuları davet etmemeleri sadece çok ayıp, politika karıştırmayın,
- Müslümanlara bu yaptıkları yakışmadı,
- Müslümanların misafirperver olmaları gerekir,
- KKTC nin tanınması ile ilgisi yoktur bu davet edilmeyişin,
- Tatar dedi kendilerine ki ben yeterim o işlerin için, boşuna masraf yapmayın.
- İtfaiye müdürlüğü “ Zamanında alınan tedbirler felaketi önler”
- Biz zamanında aldığımız tedbirlerle yangınları önlüyoruz,
- Zamanında alınan tedbirlerle çok şükür yangınlarda çok başarılıyız,
- Zamanında alınan tedbirler de olmasa hiç orman kalmayacaktı,
- Sayemizde ormanlarımızın yüzde kırkını yaktık.