Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

- Tatar “Türkiye ile birlikte girişimlerimiz sürecek”
- Ne yaparsak Türkiye ile birlikte yapıyoruz,
- Egemen devlet masalını sürdüreceğiz,
- Bu devleti tanıtma niyetimiz yoktur,
- KKTC yi tamamen ortadan kaldırmak için girişimlerimiz sürecek,
- Biz yalnız başımıza hiçbir şey yapamayız,
- Arıklı “ Güney Kıbrıs bunu yaparken biz neden yapmayalım”
- Her zaman güney kıbrısın yaptıklarına bakarak hareket ediyoruz,
- Güney limanları özelleştirdi biz neden yapmayalım,
- Federasyona hazırlık yapmamız lazım,
- İşimize gelince Güney veya Kuzeyi örnek alırız,
- Ben Türkiyeden talimat alarak konuşurum
- Fikri Ataoğlu “Bafra Mağusa arasında gemi seferleri başlatacağız”
- Yurtdışı gemi seferlerini hallettik şimdi sıra yurtiçi gemi seferlerinde,
- Yakında Mağusa Girne arasında havayolu seferlerini başlatacağız,
- Yurtiçi helikopter seferleri de yolda,
- Herşey tamam şimdi helikopter turizmi başlıyor,
- Yollar tehlikeli duruma geldi, onun için trafiği havadan ve denizden sağlayacağız
- Ataoğlu “ Ülke bir erken seçimi kaldırmaz”
- Daha dün oturduk koltuğa bu ne acele,
- Erken seçim bizi baraj altı bırakır,
- Daha yapacak batıracak çok işimiz var, seçim olmaz,
- Bizi buraya atayanlar bize beş sene garanti verdiler,
- Ben turizm bakanı olarak daha gezeceğim çok fuar var.
- Cumhurbaşkanlığı “Kıbrıs’ta fiili olarak iki egemen devlet vardır”
- Nüfusu belli, hudutları kontrol altında, toprağı bizim,
- Parti başkanlarını, başbakanlarını, cumhurbaşkanını Ankara belirler,
- TC dahil tüm devletler tarafından tanınmaktadır,
- Cumhurbaşkanını TC de muhtarlar karşılar,
- Yüce meclisi vardır!
- Özersay “Meşru olmayan bu hükümetle meşru ilişki kurulmamalı”
- BU hükümet gayrı meşrudur,
- Ben gayrı meşru bu hükümetle ilişki kurmamak için istifa ettim,
- Bu gayrı meşru hükümetle ilişki kuranlar da gayrı meşru olur,
- Bu hükümet dışardan kurdurulmuştur, gayrı meşrudur,
- Gayrı meşruluğun ortadan kalması için irade yenilenmelidir.
- Zorlu “ islam dayanışması bunun neresinde kaldı”
- İslam dayanışması vardı diye hayal ederdik,
- İslam dayanışması da yoktur,
- Müslümanlar bizimle olmayınca Hristiyanları niye suçlarız ki,
- Hani bir millet 5-6 devlettik,
- Tatarın yerinde ben olsam davet almadığım yere gitmezdim,
- Çavuşoğlu “İngilteredeki gençlerimiz kıbrıstaki üniversiteleri tercih edebilir”
- Kıbrıstaki üniversiteler dünya sıralamasında ilk yüzde
- Kıbrıstaki üniversiteler Harvard ayarında,
- Kıbrıs üniversiteleri her yıl yüzlerce profesör yetiştiriyor,
- Kıbrıstaki üniversitelerde devamlılık da yoktur,
- Kıbrıstaki üniversitelere kayıt yaptır ondan sonra ne iş yaparsan yap.