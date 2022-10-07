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Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

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Zât-ı muhteremler ne anlatmak istiyor?
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  • Tatar “Türkiye ile birlikte girişimlerimiz sürecek”
  1. Ne yaparsak Türkiye ile birlikte yapıyoruz,
  2. Egemen devlet masalını sürdüreceğiz,
  3. Bu devleti tanıtma niyetimiz yoktur,
  4. KKTC yi tamamen ortadan kaldırmak için girişimlerimiz sürecek,
  5. Biz yalnız başımıza hiçbir şey yapamayız,
  • Arıklı “ Güney Kıbrıs bunu yaparken biz neden yapmayalım”
  1. Her zaman güney kıbrısın yaptıklarına bakarak hareket ediyoruz,
  2. Güney limanları özelleştirdi biz neden yapmayalım,
  3. Federasyona hazırlık yapmamız lazım,
  4. İşimize gelince Güney veya Kuzeyi örnek alırız,
  5. Ben Türkiyeden talimat alarak konuşurum
  • Fikri Ataoğlu “Bafra Mağusa arasında gemi seferleri başlatacağız”
  1. Yurtdışı gemi seferlerini hallettik şimdi sıra yurtiçi gemi seferlerinde,
  2. Yakında Mağusa Girne arasında havayolu seferlerini başlatacağız,
  3. Yurtiçi helikopter seferleri de yolda,
  4. Herşey tamam şimdi helikopter turizmi başlıyor,
  5. Yollar tehlikeli duruma geldi, onun için trafiği havadan ve denizden sağlayacağız
  • Ataoğlu “ Ülke bir erken seçimi kaldırmaz”
  1. Daha dün oturduk koltuğa bu ne acele,
  2. Erken seçim bizi baraj altı bırakır,
  3. Daha yapacak batıracak çok işimiz var, seçim olmaz,
  4. Bizi buraya atayanlar bize beş sene garanti verdiler,
  5. Ben turizm bakanı olarak daha gezeceğim çok fuar var.
  • Cumhurbaşkanlığı “Kıbrıs’ta fiili olarak iki egemen devlet vardır”
  1. Nüfusu belli, hudutları kontrol altında, toprağı bizim,
  2. Parti başkanlarını, başbakanlarını, cumhurbaşkanını Ankara belirler,
  3. TC dahil tüm devletler tarafından tanınmaktadır,
  4. Cumhurbaşkanını TC de muhtarlar karşılar,
  5. Yüce meclisi vardır!
  • Özersay “Meşru olmayan bu hükümetle meşru ilişki kurulmamalı”
  1. BU hükümet gayrı meşrudur,
  2. Ben gayrı meşru bu hükümetle ilişki kurmamak için istifa ettim,
  3. Bu gayrı meşru hükümetle ilişki kuranlar da gayrı meşru olur,
  4. Bu hükümet dışardan kurdurulmuştur, gayrı meşrudur,
  5. Gayrı meşruluğun ortadan kalması için irade yenilenmelidir.
  • Zorlu “ islam dayanışması bunun neresinde kaldı”
  1. İslam dayanışması vardı diye hayal ederdik,
  2. İslam dayanışması da yoktur,
  3. Müslümanlar bizimle olmayınca Hristiyanları niye suçlarız ki,
  4. Hani bir millet 5-6 devlettik,
  5. Tatarın yerinde ben olsam davet almadığım yere gitmezdim,
  • Çavuşoğlu “İngilteredeki gençlerimiz kıbrıstaki üniversiteleri tercih edebilir”
  1. Kıbrıstaki üniversiteler dünya sıralamasında ilk yüzde
  2. Kıbrıstaki üniversiteler Harvard ayarında,
  3. Kıbrıs üniversiteleri her yıl yüzlerce profesör yetiştiriyor,
  4. Kıbrıstaki üniversitelerde devamlılık da yoktur,
  5. Kıbrıstaki üniversitelere kayıt yaptır ondan sonra ne iş yaparsan yap.
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Masal bu deyip geçmeyin! – Hare Yakula
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