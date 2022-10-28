BİZİM GAVEHANE

Geceden gayleli yatmıştım, ya erken uyanamazsam diye. O da ne koyunları meraya mı çıkaracaktın diye sorabilirsiniz ama dün öyle gelişmeler oldu ki mandrada bu güzel haberleri Arif dayıya iletmek onun bu konulardaki sohbetini dinlemek güzel olacaktı. Neyse ki tam zamannda camiden ezan sesi ile uyandım. Evdekiler henüz uyuyordu ki ben fırladım. Arabama atladığım gibi kendimi bizim mekana attım. Attım atmasına da Arif dayıyı uyandırıp kapıyı açtırmak mesele oldu. Kapıya vura vura nihayet içerden uykulu bir ses:

Ey yahu uyutmazsınız bizi artdık her sabah eyi alıştınız,

Benim Arif dayı aç kapıyı da benim,

Bilirim mallim senin olduğunu başga hangi deli bu saatta çıkar dışarı,

Nihayet binbir surat beşgarış açıldı kapı.

Hah söyle bakalım derdin nedir gene sabah sabah,

Dert falan yok dayı bugün ve bundan sonra dert yok,

Noldu devrim oldu da haberimiz olmadı,

Devrim devrime kal ora denir.. Hade yapayım ben gaveleri da anlatayım sana neler var neler,

Ne olacak kesin zam mam var,

Eyi haber dedim sa ama duyman, eyi haber, gurtdulduk, zengin olduk,

Ma kim zengin oldu, sen?

Yok be dayı memleket zengin oldu,

Hade gene bakalım ne masgaralıklar dönüyor, sen da inanın,

Gerçek gerçek.. Hayaller gerçek oluyor. Bu Fikri var ya Hani turizmi mamur etti,

Ha duyarım duyarım o Fikriyi, hani gezer fuarları da molohiya reklamı yapar,

Tamam be dayı bırak gezsin fuarları da şimdi öyle projeler getirtti şaşan kalın,

Ne projesi, mandrada proje mi olur allah aşgına muallim, Aya gideceyik yoksa,

Yok yok buraşda yakıncıkta Balabayısa gideceyik,

Napaayık balabayısda, daha geçen gün gittim, pislikden geçilmez,

Ha işde o pislikleri görmeycen artdık , havadan gidecen,

Nasıl iki adımlık yere helikopter koydu,

Ne helikopteri daha güzeli, teleferik,

Ne refik ne refik,

Teleferik, hani bursada Uludağda var, aletrikle havada yürüyen odacıklar,

Hade ordan balabayısda gar yok ki neye yapsınnar,

Gar lazım değil, maksat eylence olsun, turistleri havadan gezdirecekler,

Hep mamur ettiler şindi da bu yalanı çıkarttılar,

Yalan deyil dayı bu defa gerçek, gel daşınalım balabayısa orda çok güzel iş yaparık,

Ya mallim sen okumuş adamsın allah aşkına inanın bu garagözlüklere da uyandırın beni sabahın garannığında,

Eh sen inanma, ben gidecem açayım bir tükkan bulursam herkes kapmadan,

Napacan sen mallim adam o tükkanda,

Baraşut satacam baraşut,

Hade bakalım sabah sabah gene bunadı bu da ne dediğini bilmez, napacaklar baraşutları bre hayalcı mahluk,

Dayı bak alaktrikler devamlı kesilir ya, turistler havada iken alaktrik kesilirsa onlara satacam atlasınlar paraşutla aşa,

Hade koştur balabayısa, ben seni akıllı bilirdim sen da oynattın,

Ne oynatması Arif dayı Sadece bu teleferik işi deyil ki mağusa –karpaz arasında Gemi seferleri da başlatacak,

Noldu karayolları yasaklandı,

Yok Turist patlaması var ve turistler denizin o güzel kokusunu almaları lazım,

Bak bu doğru deniz güzel kokar oralarda, bizim Girne limanında da çok güzel kokar deniz, oraya da getirsinner turistleri, Başga ne yenlilkler var,

Arıklı da havayolu nu hallediyor. Hem uçak şirketi hem helikopter şirketi kuruyor,

Yalnız o değil tabii bu helikopter işi hepsine yarar. Yüce mecilis başkanı da artrdık helikoptet ile gezer,

Tamam da bunnarın gorumaları var, kalemleri var onnar nasıl gidecek, nasıl goruyacaklar genneri havada,

Hıh bu güzel oldu, Bizim Ersin çok sever Helikopteri, artdık cenaze ve düğünnere helikopter ile gider,

İkinci üçüncü helikopterler, ambulans helikopterler de hazır dayı… heyt mandrada şenlik var şenlik… Hade kaçtım ben, gideyim balabayısa tükkan bakayım…

Diyerek evin yolunu tuttum. Arif daynın kafasını çorba ettim, ama ben da eylendim doğrusu.