KİTAP: Sömürgecinin Portresi Sömürgeleştirilenin Portresi Albert Memmi 1 – Halil Karapaşaoğlu

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Sömürgecinin Portresi & Sömürgeleştirilenin Portresi

Albert Memmi

Çeviri: Şen Süer

Telemak Yayınları

“Sömürgecinin Portresi & Sömürgeleştirilenin Portresi” isimli kitap Tunuslu yazar Albert Memmi tarafından 1957 yılında yayınlanmıştır. Memmi bu kitabında sömürgecinin portresini ortaya koymaya çalışırken diğer yandan sömürgeleştirilenin portresini de çiziyor. Sömürgecinin sömürüleni biçimlendirme girişiminin, bu ilişiki biçiminin onu da bir başka yönde etkilediğini söylüyor. Memmi, sömürge ilişkilerini bir çok farklı başlık altında ele alıyor. Halil Karapaşaoğlu, bu videolarda bu kavramları tartışırken, Türk kolonyalizminin Kıbrıs’ın kuzeyindeki pratiklerini de bu kavramlarla ilişki içine sokarak anlamaya, anlatmaya çalışıyor.