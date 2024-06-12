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Uzun lafın kısası
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.YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
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Halil Paşa ve Murat Kanatlı kitaplar üstünden yakın tarihi konuşuyor
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Hüseyin Yalyalı ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
01:05:16
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Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Abdullah Ekinci ile gündemi değerlendiriyor
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Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Mehmet Hasgüler ile gündemi değerlendiriyor
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